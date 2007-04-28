کشف بیش از 25 آنتی بادی مونوکلونال با موارد تشخیص در سرطان توسط محققان ایرانی

دکتر نادر مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون محققان کشور موفق شده اند بیش از 25 آنتی بادی مونوکلونال را که در تشخیص بیماری های مختلف از جمله سرطان نقش دارند، کشف کنند.

دبیر ستاد فناوری های نوین وزارت بهداشت از حمایت از صنایع پشتیبان فناوری های نوین در کشور خبر داد و گفت: یکی از سیاست های وزارت بهداشت در بخش حمایت از فناوری های نوین، توسعه صنایع پشتیبان این نوع فناوری ها است تا بتوانیم ضمن توسعه و پشتیبانی همزمان از این فناوری ها، گسترش تعداد نیروی متخصص مورد نیاز در این بخش، دستاوردهای تولیدات مبتنی بر فناوری جدید را بومی کنیم.

وی افزود: در همین زمینه حمایت و هدایت تحقیقات دانشگاهی در این بخش برای رفع مشکلات جامعه نیز از اولویت های کاری ستاد فناوری های نوین وزارت بهداشت است.

دبیر ستاد فناوری های نوین وزارت بهداشت با اشاره به اولویت دارو رسانی هوشمند به عنوان یکی از اولویت های بخش فناوری نانو گفت: نانو هنوز به طور کامل به صنعت تبدیل نشده است و از همین رو با وجود کاربردهای وسیع مشکلاتی نیز دارد. در حال حاضر اولویت کاربرد نانو در پزشکی در ایران، دارورسانی هوشمند برای درمان بیماری های مانند سرطان است.

وی یادآور شد: در درمان فعلی سرطان دارو برای اثربخشی با دوز بالا به بیمار داده می شود و پزشک از میزان تأثیر آن بر بافت تومور نمی تواند به طور کامل مطمئن شود اما در دارورسانی هدفمند، دارو در یک مقیاس محدود و به طور مشخص به بافتی که دارای تومور است، وارد می شود و میزان اثر بخشی آن به طور دقیق تری قابل اندازه گیری است.

مقصودی افزود: تصویربرداری با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در بافت های سرطانی در چند مدل آزمایشگاهی، ساخت نانو الیاف در عروق مصنوعی و ساخت یک دستگاه نمونه میکرواسکن STM میکروسکوپی با میزان دقت و بزرگنمایی بالا از جمله تحقیقات بخش نانو فناوری پزشکی در کشور است که خوشبختانه در مرحله تحقیقات ابتدایی موفقیت آمیز بوده است.