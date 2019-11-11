به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار کرد: در اواخر سال ۹۶ فردی به نام حامد تحت عنوان وکیل دادگستری اقدام به کلاهبرداری از افراد می کند، وی با جلب اعتماد افراد مبالغ هنگفتی از شهروندان به منظور انجام امور مهاجرتی و دریافت ویزای کانادا و دریافت وام گرفته و متواری می گردد .

با توجه به اینکه متهم به بهانه انجام امور اداری اسناد و مدارک مالی و هویتی مالباختگان را نیز دریافت کرده و در مواردی اقدام به خرید از طریق چکهای مالباختگان کرده بسیاری از مالباختگان از جمله خانم جوانی به نام مینا در صدد برمی آیند به شکلی اسناد و مدارک و چکهای خود را از حامد بازپس بگیرند . در این بین مینا موفق می شود با متهم ارتباط برقرار کرده و با تعقیب متهم محل سکونت وی را شناسایی و از کلیدهای وی یک کپی برای خود تهیه نماید .

مینا به جای اطلاع رسانی به پلیس در خصوص محل اختفاء متهم شخصا وارد عمل شده و کیف اسناد و مدارک مالباختگان را از منزل فرد کلاهبردار سرقت می نماید که همین امر موجب وحشت متهم شده و وی به تصور اینکه پلیس وارد منزلش شده سریعا نسبت به تخلیه منزل اقدام و در اسفند ۹۷ از کشور خارج می گردد.

مینا پس از آگاهی از فرار حامد به کشور ترکیه با هویت ساختگی با سایر شکات تماس گرفته و به آنان پیشنهاد می دهد در ازای پرداخت پول مدارک و اسنادشان را به آنها برگرداند تا به این طریق هم اسناد را به آنان بازگرداند و هم ضرر مالی خود را جبران نماید .

سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور در ادامه افزود: با تماس شکات با پلیس آگاهی تهران بزرگ و گزارش زمان و مکان قرار ملاقات مینا و مالباختگان کارآگاهان اداره چهاردهم در محل مورد نظر حاضر و اقدام به دستگیری مینا می نمایند . متهم پس از حضور در پلیس آگاهی اظهار می دارد با حامد برای انجام امور مهاجرتی آشنا شدم و او همیشه در قرارهای کاری با ظاهری بسیار آراسته و آرام مربوط به کانون وکلای دادگستری حاضر می شد و طوری وانمود می کرد که صاحب چندین شرکت و کارخانه است و به راحتی می تواند امور مربوط به ویزا و مهاجرت مرا به سرانجام برساند .

اما با گذشت زمان متوجه فریبکاری او شدم و تصمیم گرفتم برای بازپس گیری مدارکم اقدام کنم و پس از مدتی با تعقیب او موفق به شناسایی محل سکونت او شده و با کلیدی که از روی کلید منزل تهیه کرده بودم کیف مدارک را سرقت کردم که همین امر موجب وحشت حامد و فرار او به خارج از کشور شد و اینجا بودکه برای جبران ضرر مالی خود فکر فروش اسناد و مدارک به شکات به ذهنم رسید که در قرار ملاقات با مالباختگان توسط پلیس دستگیر شدم.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت : تاکنون ۴نفر از حامد و مینا به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده و مبلغ کلاهبرداری شده توسط وی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان می باشد. علاوه بر اسنادی که مینا در قرار ملاقات به همراه خود آورده بود یک کیف دیگر حاوی اسناد و مدارک نیز از منزل وی کشف گردید و متهمه به دستور بازپرس شعبه ۱۵دادسرای ناحیه ۱۲تهران به اتهام معاونت در کلاهبرداری روانه زندان گردید .

سرهنگ کارآگاه تقی پور به شهروندان توصیه نمود: هرگز در پرونده های قضایی خصوصا مالی مستقلا ورود ننمایند زیرا این امر نه تنها کمکی به حل پرونده نمی کند که با کوچکترین اشتباه زمینه هوشیاری و فرار فرد کلاهبردار را فراهم می نماید و تنها بر پیچیدگی شرایط افزوده می گردد.