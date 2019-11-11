جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: دستور کار قبلی کمیسیون اقتصادی لغو شد و به دلیل اهمیت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود امروز اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انتخاب شوند همچنین کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند ولی به دلیل اهمیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده این دو موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شدند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت: شنبه هفته آینده کمیسیون جلسه فوق‌العاده برای بررسی نهایی این لایحه برگزار خواهد کرد.