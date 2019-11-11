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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۳۷

حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه فوق العاده برای رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: دستور کار قبلی کمیسیون اقتصادی لغو شد و به دلیل اهمیت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود امروز اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انتخاب شوند همچنین کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند ولی به دلیل اهمیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده این دو موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شدند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت: شنبه هفته آینده کمیسیون جلسه فوق‌العاده برای بررسی نهایی این لایحه برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 4769689

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