کتاب "نزدیکتر به حقیقت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینرنتی، کتاب "نزدیکتر به حقیقت: علم، معنا و آینده" به بررسی آخرین تحقیق علمی، تفکر فلسفی و جلوه های خلاقیت بشری پرداخته و با ارائه مقالات برخی از کارشناسان برحسته جهان چون برندگان نوبل، نویسندگان موفق و علمای برحسته ارائه شده است.

چه کسی شایستگی دریافت داروی جایگزین را دارد؟ چگونه علوم پایه امنیت ملی را مورد حمایت قرار می دهند؟ آیا می توان هم به دین و هم به علم اعتقاد داشت؟ چگونه تحقیقات علمی و موضوعات فلسفی می تواند بر افراد و کل بشریت تأثیر بگذارد برخی از پرسشهای مطرح شده در این کتاب است که کارشناسان طی مقالات خود به آن پاسخ داده اند.

آزمایش دارو بر بیماران، تفکر علمی در مقابل اعتقادات دینی و چگونه موسیقی می تواند به پیشرفت ذهنی کمک کند نیز از سایر موضوعات محوری این کتاب به شمار می رود.

موری گل مان، دیوید بالتیمور، مایکل کریشتون، اکتاویا باتلر، دیوید برین، آلن گراث، نیل دی گراسی تایسون، بروس موری، استیون کونین، ست لوید، لوسی شاپیرو، نانسی اندرسون، تری سجنوسکی، کریستوف کوخ، رابرت اپستاین، نانسی مورفی ، مظفر اقبال، رابرت فریمن، الکساندر کاپرون برخی از کارشناسان، نویسندگان، متأله ها، روانشناس، پزشک و برندگان نوبل هستند که مقالات آنها در این اثر منتشر شده است.