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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۲۱:۰۲

وزیر نیرو:

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان در حال اجرا است

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان در حال اجرا است

کرمان - وزیر نیرو گفت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم تصفیه فاضلاب شهر کرمان اظهار داشت: توفیقی است که در این ایام مبارک و ولادت پیامبر(ص) در معیت رئیس جمهور به استان کرمان سفر کردم.

وی افزود: بعد از استانهای تهران، قم، ایلام، آذربایجان غربی و یزد امروز به کرمان آمدیم و طرح‌های متعددی از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی، فاضلاب و پست‌های برق به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر نیرو تصریح کرد: در سفر امروز دولت تدبیر و امید به استان کرمان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق افتتاح شد.

اردکانیان با بیان اینکه پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان در حال اجرا است، افزود: در سفر دولت تدبیر و امید به استان کرمان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق افتتاح شد.

وزیر نیرو در ادامه از آغاز عملیات اجرایی هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان پروژه جدید صنعت آب و برق در استان کرمان در این سفر خبر داد و گفت: طرح فاضلاب شهر کرمان امروز اجرایی شد.

اردکانیان عنوان کرد: امروز در دنیا لغت فاضلاب برچیده و آب خاکستری مطرح است که نیاز به فرآوری دارد تا در چرخه مناسب قرار بگیرد و برای صنایع خوب است. فاضلاب یک منبع قطعی آب است و برای صنایع اهمیت دارد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی از ناحیه صاحبان صنایع برای فاضلاب شهری در سطح کشور در حال اجراست، اظهار کرد: امروز ۲۲۹ تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار داریم که یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی است و در بهداشت عمومی نیز حائز اهمیت است.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد طرح فاضلاب شهر کرمان، مطابق برنامه پیش برود و در بازه زمانی سه ساله به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: از نیمه مهرماه پویشی به نام هرهفته الف_ایران آغاز کردیم که تا پایان سال هر هفته یک پروژه بزرگ و مهم در عرصه آب و برق در استان‌های کشور افتتاح کنیم که جمعا ۲۲۷ پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

کد مطلب 4769707

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