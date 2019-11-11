به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح فاز دوم تصفیه فاضلاب شهر کرمان اظهار داشت: توفیقی است که در این ایام مبارک و ولادت پیامبر(ص) در معیت رئیس جمهور به استان کرمان سفر کردم.

وی افزود: بعد از استانهای تهران، قم، ایلام، آذربایجان غربی و یزد امروز به کرمان آمدیم و طرح‌های متعددی از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی، فاضلاب و پست‌های برق به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر نیرو تصریح کرد: در سفر امروز دولت تدبیر و امید به استان کرمان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق افتتاح شد.

اردکانیان با بیان اینکه پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان در حال اجرا است، افزود: در سفر دولت تدبیر و امید به استان کرمان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق افتتاح شد.

وزیر نیرو در ادامه از آغاز عملیات اجرایی هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان پروژه جدید صنعت آب و برق در استان کرمان در این سفر خبر داد و گفت: طرح فاضلاب شهر کرمان امروز اجرایی شد.

اردکانیان عنوان کرد: امروز در دنیا لغت فاضلاب برچیده و آب خاکستری مطرح است که نیاز به فرآوری دارد تا در چرخه مناسب قرار بگیرد و برای صنایع خوب است. فاضلاب یک منبع قطعی آب است و برای صنایع اهمیت دارد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی از ناحیه صاحبان صنایع برای فاضلاب شهری در سطح کشور در حال اجراست، اظهار کرد: امروز ۲۲۹ تصفیه‌خانه فاضلاب در مدار داریم که یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی است و در بهداشت عمومی نیز حائز اهمیت است.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد طرح فاضلاب شهر کرمان، مطابق برنامه پیش برود و در بازه زمانی سه ساله به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: از نیمه مهرماه پویشی به نام هرهفته الف_ایران آغاز کردیم که تا پایان سال هر هفته یک پروژه بزرگ و مهم در عرصه آب و برق در استان‌های کشور افتتاح کنیم که جمعا ۲۲۷ پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.