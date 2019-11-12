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۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۸:۳۶

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان:

نخستین اقامتگاه‌ بوم گردی در شهرتاریخی سلطانیه ایجاد شد

نخستین اقامتگاه‌ بوم گردی در شهرتاریخی سلطانیه ایجاد شد

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: نخستین اقامتگاه‌ بوم گردی در شهرتاریخی سلطانیه ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی  شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح اقامتگاه بوم گردی سلطانیه، به ایجاد خانه‌های بوم  گردی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: استان زنجان رتبه پنجم در ایجاد خانه‌های بوم گردی را در کشور دارد.

وی با بیان اینکه در استان زنجان صد و هشتمین اقامتگاه‌ بوم گردی در شهرستان سلطانیه  ایجاد شد، اظهار کرد: توسعه خانه های بوم گردی باعث توسعه اقتصاد در روستاها و افزایش گردشگران می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه اولین خانه بوم گردی در شهر تاریخی سلطانیه ایجاد شد، گفت: این اقامتگاه ۳۰۰ متر مربع زیر بنا دارد و بر اساس نماد سنتی سلطانیه ساخته شده است و بیش از ۵۰ نفر ظرفیت  گردشگر  دارد. 

رحمتی ابراز کرد: برای ایجاد این اقامتگاه بیش از ۲۳ میلیارد ریال هزینه شده است. 

وی با بیان اینکه توسعه اقامتگاه‌های بوم گری یکی از سیاست‌های حوزه گردشگری زنجان است، ابراز کرد: گردشگری روستایی یکی از  راه‌های توسعه پایدار استان زنجان است. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان تصریح کرد: میراث فرهنگی استان زنجان از سال ۹۶ به راه‌اندازی و تأسیس خانه‌های بوم گردی اقدام کرده که باعث ماندگاری گردشگران در مقاصد گردشگری استان زنجان  می‌شود.

کد مطلب 4769793

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