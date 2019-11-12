جشنواره استانی قصه گویی در گلستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر صبح سه شنبه بیست و دومین جشنواره قصه گویی با حضور قصه گویان استان‌های مازندران، گیلان، سمنان، خراسان شمالی، البرز و تهران در گرگان آغاز به کار کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان در این خصوص گفت: در مجموع چهار هزار و ۶۸۱ نفر در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند که هزار و ۲۹۶ نفر آن گلستانی هستند.

محبوبه رجب نسب بیان کرد: از این تعداد قصه، هزار و ۳۸۹ قصه مربوط به بخش صحنه‌ای است که ۴۵۷ قصه مربوط به بخش زنان و مردان بوده و برگزیدگان هفت استان در مجموع ۳۵ قصه گو طی دو روز اجرا خواهند داشت و از این تعداد پنج نفر به مرحله بین المللی راه پیدا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: «علی خانجانی» ، «محسن هجری» نویسندگان توانمند و «مریم سعادت» هنرمند پرآوازه کشور به عنوان داوران بزرگسال و همچنین جمعی از داوران نوجوان در این مرحله از جشنواره ارزیابی‌های خود را به اشتراک خواهند گذاشت.

گفتنی است که شعار بیست‌ودومین جشنواره قصه‌گویی در سال جاری «آینده ساختنی است» و هدف از میزبانی این جشنواره ارتقا کمی و کیفی در روند قصه‌گویی و جذب علاقمندان است.

این جشنواره امروز و فردا در مجتمع فرهنگی‌هنری کانون گرگان برگزار می‌شود.