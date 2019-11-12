تقویت دیپلماسی اقتصادی جهت تحرک بخشی «رونق تولید» ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است که به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است و لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد تقویت شعب بانک های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و ترغیب صادر کنندگان به فروش ارز در کانال های ایجاد شده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیر رسمی اهمیت بسیار زیادی دارد.

همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است.