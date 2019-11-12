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۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱

گزارشی از راهکارهای رونق تولید:

تقویت دیپلماسی اقتصادی جهت تحرک بخشی «رونق تولید» ضروری است

تقویت دیپلماسی اقتصادی جهت تحرک بخشی «رونق تولید» ضروری است

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد بر تقویت دیپلماسی اقتصادی جهت تحرک بخشی «رونق تولید» تاکید کرد .

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است که به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است و لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد تقویت شعب بانک های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و ترغیب صادر کنندگان به فروش ارز در کانال های ایجاد شده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیر رسمی اهمیت بسیار زیادی دارد.

همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار  حائز اهمیت است.

کد مطلب 4769970
زهرا علیدادی

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