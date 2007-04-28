وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید اختلافات را کنار بگذارند، افزود: چنانچه اختلافات سیاسی به شورای شهر وعملکرد شهرداری کشیده شود، به طور طبیعی کار شورا و حتی شهردار تا حدی فشل خواهد شد.
دبیرکل جامعهاسلامی مهندسین، بزرگترین شوراها را شورای شهر تهران دانست و تصریح کرد: اگر اعضای شورای شهر اختلافات را جدی بگیرند و به آن دامن بزنند، این موضوع کار شهردار را نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
نایب رئیس مجلس، عملکرد هر دو شهردار، احمدی نژاد و قالیباف را قابل دفاع و مثبت ارزیابی کرد و گفت: شورای شهر تهران در دوره شهرداری قالیباف و احمدی نژاد در مجموع شاهد موفقیت های خوبی بود و تحولاتی که در دوره شهرداری احمدی نژاد آغاز شده بود، در زمان قالیباف، استمرار و ارتقاء یافت.
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