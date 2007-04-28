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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۷:۴۳

باهنر در گفتگو با مهر: زمان افزایش اختیارات شوراها فرا رسیده است/ موفقیت‌های دوران احمدی نژاد در دوره شهرداری قالیباف ارتقاء یافت

باهنر در گفتگو با مهر: زمان افزایش اختیارات شوراها فرا رسیده است/ موفقیت‌های دوران احمدی نژاد در دوره شهرداری قالیباف ارتقاء یافت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون زمان افزایش اختیارات شوراها فرارسیده است، گفت که شوراها ظرفیت افزایش اختیارات را پیدا کرده اند.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: بهتر است برخی مسائل امنیتی، بهداشتی و سایر مسائل شهر را به شوراهای شهر واگذار کنیم، چرا که شورای شهر دوم کارنامه مثبتی را از خود به جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید اختلافات را کنار بگذارند، افزود: چنانچه اختلافات سیاسی به شورای شهر وعملکرد شهرداری کشیده شود، به طور طبیعی کار شورا و حتی شهردار تا حدی فشل خواهد شد.

دبیرکل جامعه‌اسلامی مهندسین، بزرگترین شوراها را شورای شهر تهران دانست و تصریح کرد: اگر اعضای شورای شهر‌ اختلافات را جدی بگیرند و به آن دامن بزنند، این موضوع کار شهردار را نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس، عملکرد هر دو شهردار، احمدی نژاد و قالیباف را قابل دفاع و مثبت ارزیابی کرد و گفت: شورای شهر تهران در دوره شهرداری قالیباف و احمدی نژاد در مجموع شاهد موفقیت های خوبی بود و تحولاتی که در دوره شهرداری احمدی نژاد آغاز شده بود، در زمان قالیباف، استمرار و ارتقاء یافت.
کد مطلب 476999

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