تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با 10 ربیع الثانی سال 1428 هجری قمری و 28 آوریل سال 2007 میلادی.

* مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری به منظور انتخاب رئیس این فدراسیون ساعت 10 صبح امروز در محل سالن همایش های آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.

* هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود:

- آلمانیا آخن - هرتابرلین

- بایرن مونیخ - هامبورگ

- دورتموند - اینتراخت فرانکفورت

- مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

- ماینز - هانوفر

- نورنبرگ - ولفسبورگ

* هفته سی و چهارم رقابت های فوتبال باشگاه های فرانسه با برگزاری 8 دیدار زیر آغاز می شود:

- تولوز - پاری سن ژرمن

- لیل - نانسی

- لوران - سنت اتی ین

- لیون - لومان

- نانت - رن

- نیس - اوسر

- تروآ - سدان

- والنسین - موناکو

* هفته سی و چهارم سری آ ایتالیا عصر امروز با برگزاری 2 مسابقه زیر آغاز می شود:

- تورینو - میلان

- فیورنتینا - کیه وو

* هفته سی و دوم رقابت های لالیگا با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می شود:

- آتلتیکو مادرید - رئال بتیس

- والنسیا - رکرتیوو