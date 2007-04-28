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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۴۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری و همچنین انجام مسابقات مختلف باشگاهی فوتبال در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با 10 ربیع الثانی سال 1428 هجری قمری و 28 آوریل سال 2007 میلادی.

* مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری به منظور انتخاب رئیس این فدراسیون ساعت 10 صبح امروز در محل سالن همایش های آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.

* هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود:
- آلمانیا آخن - هرتابرلین
- بایرن مونیخ - هامبورگ
- دورتموند - اینتراخت فرانکفورت
- مونشن گلادباخ - اشتوتگارت
- ماینز - هانوفر
- نورنبرگ - ولفسبورگ

* هفته سی و چهارم رقابت های فوتبال باشگاه های فرانسه با برگزاری 8 دیدار زیر آغاز می شود:
- تولوز - پاری سن ژرمن
- لیل - نانسی
- لوران - سنت اتی ین
- لیون - لومان
- نانت - رن
- نیس - اوسر
- تروآ - سدان
- والنسین - موناکو

* هفته سی و چهارم سری آ ایتالیا عصر امروز با برگزاری 2 مسابقه زیر آغاز می شود:
- تورینو - میلان
- فیورنتینا - کیه وو

* هفته سی و دوم رقابت های لالیگا با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می شود:
- آتلتیکو مادرید - رئال بتیس
- والنسیا - رکرتیوو 

کد مطلب 477025

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