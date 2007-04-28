تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با 10 ربیع الثانی سال 1428 هجری قمری و 28 آوریل سال 2007 میلادی.
* مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری به منظور انتخاب رئیس این فدراسیون ساعت 10 صبح امروز در محل سالن همایش های آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.
* هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود:
- آلمانیا آخن - هرتابرلین
- بایرن مونیخ - هامبورگ
- دورتموند - اینتراخت فرانکفورت
- مونشن گلادباخ - اشتوتگارت
- ماینز - هانوفر
- نورنبرگ - ولفسبورگ
* هفته سی و چهارم رقابت های فوتبال باشگاه های فرانسه با برگزاری 8 دیدار زیر آغاز می شود:
- تولوز - پاری سن ژرمن
- لیل - نانسی
- لوران - سنت اتی ین
- لیون - لومان
- نانت - رن
- نیس - اوسر
- تروآ - سدان
- والنسین - موناکو
* هفته سی و چهارم سری آ ایتالیا عصر امروز با برگزاری 2 مسابقه زیر آغاز می شود:
- تورینو - میلان
- فیورنتینا - کیه وو
* هفته سی و دوم رقابت های لالیگا با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می شود:
- آتلتیکو مادرید - رئال بتیس
- والنسیا - رکرتیوو
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