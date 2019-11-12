لزوم حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاران برای رونق تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان اظهار داشت: در حال حاضر برنامه هایی زیادی برای توسعه هم جانبه استان در حال اجرا است تا بتوانیم عقب افتادگی های تاریخی استان را جبران کنیم.

وی بیان کرد: هرچند تاکنون اقدامات زیادی در استان انجام شده اما به دلیل پهناوری و خشکسالی های متعدد مشکلات زیرساختی و ضعف های زیادی در استان وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی یکی از ویژگی های استان را تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش های حاکمیتی نظامی و امنیتی دانست و گفت: تعامل همه جانبه دستگاه ها و حمایت دستگاه قضائی سبب شده شاهد جهش در برنامه توسعه اقتصادی استان باشیم.

معتمدیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه امنیت است، عنوان داشت: خراسان جنوبی علی رغم مرز مشترک با کشور افغانستان با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، همکاری و تعامل دستگاه ها و حمایت دستگاه قضایی از ضابطین و نیروهای مسلح امروز یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است که این امر در زمینه توسعه در استان را فراهم کرده است.

عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی عوایدی برای مردم نداشت

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی قطب معدنی کشور است، بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۴۹ ماده معدنی در استان شناسایی شده و این استان معادنی از طلا و مس و سایر مواد فلزی دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه عدم وجود صنایع فرآوری در مواد معدنی عوایدی برای مردم استان نداشته است، عنوان داشت: بنابراین مهم‌ترین برنامه استان سرمایه گذاری در این بخش است که تلاش می‌کنیم در این راستا ابتدا سرمایه گذاری سازمان های دولتی و سپس بخش خصوصی را داشته باشیم.

معتمدیان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در بخش کشاورزی دارای محصولات استراتژیک و خاص است، افزود: با وجود همه این ظرفیت های خاص فواید کمتری برای کشاورزان دارد و عدم سرمایه گذاری در صنایع بسته بندی و فرآوری سبب شده بیشترین عواید را دلالان ببرند.

وی اضافه کرد: بنابراین یکی از اولویت ها ایجاد صنایع فرآوری در استان خواهد بود.

وی همچنین از شناسایی ۱۵۰۰ اثر ملی در استان خبر داد و گفت: وجود چهار اثر جهانی و ۴۰ مورد تولیدات محصولات صنایع دستی در استان نیازمند حمایت است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات راهسازی استان در سال جاری، بیان کرد: همچنین ایجاد هزار هکتار محصولات گلخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته که تا پایان دولت انجام خواهد شد.

معتمدیان با بیان اینکه یکی از از دغدغه های استان نگهداشت مرزنشینان در مرز است که به دلیل خشکسالی ها و بسته شدن مرز ها شاهد مهاجرت از مرزها هستیم، بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده امروز بالاترین پرداخت یارانه را به مرزنشینان استان داریم به گونه‌ای که در هر مرحله ۷۱۴ هزار تومان به حساب مرزنشینان واریز می شود.

وی با اشاره با آبرسانی به ۵۰۰ روستای استان با تانکر، بیان کرد: با تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان دولت تمامی مجتمع های آبرسانی استان به پایان خواهد رسید.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین طرح انتقال آب از دریای عمان به مرحله اجرایی رسیده که نقش زیادی در توسعه استان خواهد داشت.

برگزاری انتخابات سالم مهمترین برنامه استان است

معتمدیان با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۰ آذر ماه آغاز می شود، افزود:به عنوان مجری انتخابات تلاش می‌کنیم تا با نظارت صحیح زمینه برگزاری انتخابات باشکوه را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت دستگاه های اجرایی این است که تا فضای حضور حداکثری در انتخابات را فراهم کنند، عنوان داشت: ایجاد امنیت لازم برای انتخابات از سیاست‌های دولت است و برگزاری انتخابات سالم مهمترین برنامه خواهد بود.

استاندارخراسان جنوبی همچنین بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری برنامه‌های هفته بسیج تاکید کرد و گفت: دستگاه‌ها در این زمینه باید حداکثر همکاری را داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران، افزود: در حال حاضر برخی سرمایه‌گذاران با مشکلاتی از جمله مشکلات قضایی روبرو هستند که به طور حتم ورود دستگاه قضایی و حمایت از این بخش نقش زیادی در رونق تولید خواهد داشت.