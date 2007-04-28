دفتر خدمات مهندسی در دهستان های مازندران ایجاد می شود

قاسم قربانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تاسیس این مراکز در روستاها، کاردان های فنی بر ساخت و سازهای مختلف در روستاها نظارت خواهند کرد.

وی تصریح کرد:سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور احداث می شود و 12 هزار مازندرانی سالانه با 5 میلیون تومان تسهیلات به ساخت بناهای خود در روستاها می پردازند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خاطر نشان کرد:از 51 شهر مازندران ، 14 شهر دارای طرح جامع و 12شهر دارای طرح تفضیلی است و بقیه آن ها طرح های هادی هستند.

به گفته وی، سال گذشته برای تعمیر طرح های شهرسازی یک میلیارد و 365 میلیون ریال و جهت طراحی و ساخت ادارات دولتی 7 میلیارد و 927 میلیون ریال هزینه شده است.

قربانعلی زاده یادآور شد: سال گذشته نیز به منظور طراحی ساخت مجتمع های فرهنگی و هنری ، 19 میلیارد و 610 میلیون ریال هزینه شده است .

وی تاکید کرد: 50 درصد ساختمان ها در مناطق شهری و روستایی مازندران بادوام و نیمه دوام هستند.

قربانعلی زاده با اشاره به این مطلب که انبوه سازان از جهت وجود زمین و مصالح مورد حمایت قرار می گیرند اظهار داشت: در سال گذشته در خصوص احداث هزار و 600 واحد مسکونی به عنوان مسکن اجاره ای با انبوه سازان عقد قرار داد شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران تعداد مهندسین دارای پروانه اشتغال در استان را 6 هزار نفر عنوان کرد و افزود: هزار کاردان فنی به عنوان عاملین نظارت فنی بر ساخت و سازها در مازندران نیز فعالیت دارند.

وی یادآور شد: سال گذشته، 200مورد گزارش تخلف مهندسین به سازمان ارسال شد که حدود 31نفر از دارندگان پروانه اشتغال در شورای انتظامی نظام مهندسی استان محکوم شدند.

قربانعلی زاده در پایان از اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار در قالب اوراق مشارکت و 400 میلیارد ریال به صورت فاینانس در سفر رئیس جمهوری برای اصلاح بافت های فرسوده مازندران خبرداد و افزود: فازاول شامل اصلاح بافت های فرسوده شهرهای آمل،بابل، قائم شهر و تنکابن بوده و نیز طراحی مبادی ورودی شهرهای آمل،بهشهر،نکا ،نور، نوشهر که در فاز بعدی است تهیه و جهت اجرا در اختیار شهرداران قرار گرفت.