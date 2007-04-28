بیش از 460 میلیون ریال به راه آهن شمال خسارت وارد شد

فرهاد ظهورپروازدر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 210 مورد این خسارات مربوط به پرتاپ سنگ به سوی قطارهای مسافری بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 25 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در اثر این سنگ پرانی ها تعداد 297 جام شیشه قطارها شکسته شده که با احتساب هزینه های جانبی از قبیل توقف لوکوموتیوها و هزینه های نصب بیش از 460 میلیون ریال خسارت به راه آهن شمال وارد آمده است .

ظهور پرواز خاطرنشان کرد: در نتیجه این سنگ پرانی ها، 8 مسافر مصدوم شده اند که بلافاصله اقدامات درمانی در مورد آنها انجام یافته است.

به گفته ظهورپرواز،بیشترین سنگ پرانی ها در حد فاصل شهرهای قائم شهر و ساری صورت گرفته زیرا از نظر تمرکز جمعیتی نیز بیشترین ساکنان مجاور خط آهن شمال ساکنین این مناطق هستند و بیشترین این پرتاپ ها به سوی قطارهای مسافری مربوط به ماه های خرداد و بهمن با 29 و 13مورد سنگ پرانی بوده است.

مدیر کل راه آهن شمال بیان داشت: براساس تجزیه و تحلیل یافته ها،رفتارهای کودکانه و انگیزه های بازیگوشی به همراه ناآگاهی ها، بدآموزی ها و نارسایی های منابع آموزشی مهمترین علل سنگ پرانی ها توسط کودکان و نوجوانان حاشیه خط آهن به سوی قطارها محسوب می شود .

ظهورپرواز از خانواده های کودکان و نوجوانان،اولیا و مربیان تربیتی مدارس حاشیه خطوط راه آهن و رسانه های گروهی درخواست کرد تا نسبت به عواقب خطرناک پرتاپ سنگ فرهنگ سازی نمایند.

وی در پایان یادآور شد: راه آهن شمال نیز با توجه به اهمیت این موضوع در سال گذشته اقدام به فعالیت های متعدد در زمینه فرهنگ سازی ایمنی در حریم ریلی از جمله تولید 13 قسمت مجموعه کوتاه نمایشی هشدارهای ایمنی تحت عنوان "هشدار در جاده آهنی" و پخش این مجموعه از شبکه استانی مازندران کرده است .

ظهورپرواز آموزش مسائل ایمنی ریلی به خانواده ها و کودکان در مراکز و پایگاه های یادگیری نهضت سوادآموزی در مجاورخط آهن شمال،نصب تابلو های هشدار دهنده در گذرگاهها، ارسال پیام های ایمنی به رسانه های گروهی، ارسال و چاپ گزارش های مرتبط با ایمنی در مطبوعات،توزیع جزوات آموزش ایمنی در مدارس حاشیه خط آهن شمال و انجام بازدیدهای علمی و آموزشی دانش آموزان را از دیگر اقدامات این شرکت برای کاهش سنگ پرانی به قطار اعلام کرد.

