تشريح آخرين اقدامات امدادي سپاه در مناطق زلزله زده بم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، سرتيپ دوم پاسدار سيد عابدين هاشمي نژاد گفت : تا ساعت 2 بامداد امروز ملزومات مورد نياز مصيبت ديدگان شامل پتو ، پوشاك ، بخاري ، مواد غذايي ، آب معدني و اقلام دارويي بوسيله 188 دستگاه كاميون و وانت از سوي فرماندهي سپاه پاسداران مناطق تهران ، كرمان ، فارس ، هرمزگان ، سمنان ، يزد ، خوزستان و سيستان و بلوچستان به مناطق زلزله زده بم انتقال داده شده است .

وي در خصوص ساير اقدامات انجام گرفته از سوي سپاه پاسداران در خصوص امر امداد و نجات گفت : تا ساعت ياد شده 21 دستگاه اتوبوس ، يك دستگاه جرثقيل ، 7 دستگاه آمبولانس ، سه د ستگاه بيل ميكانيكي ، يك دستگاه موتور برق و يك دستگاه كمپرسي به منطقه بم اعزام شده اند.

نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ستاد حوادث غير مترقبه، در خصوص امدادهاي پزشكي به عمل آمده از سوي سپاه پاسدران گفت : تا آخرين لحظه دريافت آمار مربوطه 56 نفر نيروي متخصص پزشك پرستار ، 1050 نفر نيروي امداد و نجات بسيج و 805 نفر بسيج امداد و نجات عازم منطقه زلزله زده شده اند .

سيد عابدين هاشمي نژاد همچنين از اعزام 10 فروند بالگرد اين نيرو از ساعات اوليه بروز حادثه خبر داد و گفت : نيروي هوائي سپاه پاسداران انقلاب در روز گذشته 786 نفر از مجروحين زلزله شهرستان بم را توسط سه فروند هواپيماي ايلوشين به كرمانشاه و مشهد اعزام نموده است .

وي در ادامه به آماده باش 50 درصدي پرسنل خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سراسر كشور خبر داده و گفت : يك دستگاه خودرو تاكتيكي مخابرات مجهز به سيستم هاي راديويي HF , VHF و تلفن ماهواره اي به منظور ارائه خدمات در منطقه زلزله زده بم مستقر شده است .



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