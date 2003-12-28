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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۱۸

تشريح آخرين اقدامات امدادي سپاه در مناطق زلزله زده بم

تشريح آخرين اقدامات امدادي سپاه در مناطق زلزله زده بم

نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از آخرين اقدامات انجام گرفته از سوي اين نيرو در جهت امداد و خدمات رساني به آسيب ديدگان زلزله شهرستان بم خبر داد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، سرتيپ دوم پاسدار سيد عابدين هاشمي نژاد گفت : تا ساعت 2 بامداد امروز ملزومات مورد نياز مصيبت ديدگان شامل پتو ، پوشاك ، بخاري ، مواد غذايي ، آب معدني و اقلام دارويي بوسيله 188 دستگاه كاميون و وانت از سوي فرماندهي سپاه پاسداران مناطق تهران ، كرمان ، فارس ، هرمزگان ، سمنان ، يزد ، خوزستان و سيستان و بلوچستان به مناطق زلزله زده بم انتقال داده شده است .
وي در خصوص ساير اقدامات انجام گرفته از سوي سپاه پاسداران در خصوص امر امداد و نجات گفت : تا ساعت ياد شده 21 دستگاه اتوبوس ، يك دستگاه جرثقيل ، 7 دستگاه آمبولانس ، سه د ستگاه بيل ميكانيكي ، يك دستگاه موتور برق و يك دستگاه كمپرسي به منطقه بم اعزام شده اند.
نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ستاد حوادث غير مترقبه، در خصوص امدادهاي پزشكي به عمل آمده از سوي سپاه پاسدران گفت : تا آخرين لحظه دريافت آمار مربوطه 56 نفر نيروي متخصص پزشك پرستار ، 1050 نفر نيروي امداد و نجات بسيج و 805 نفر بسيج امداد و نجات عازم منطقه زلزله زده شده اند .
سيد عابدين هاشمي نژاد همچنين از اعزام 10 فروند بالگرد اين نيرو از ساعات اوليه بروز حادثه خبر داد و گفت : نيروي هوائي سپاه پاسداران انقلاب در روز گذشته 786 نفر از مجروحين زلزله شهرستان بم را توسط سه فروند هواپيماي ايلوشين به كرمانشاه و مشهد اعزام نموده است .
وي در ادامه به آماده باش 50 درصدي پرسنل خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سراسر كشور خبر داده و گفت : يك دستگاه خودرو تاكتيكي مخابرات مجهز به سيستم هاي راديويي HF , VHF و تلفن ماهواره اي به منظور ارائه خدمات در منطقه زلزله زده بم مستقر شده است .
کد مطلب 47704

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