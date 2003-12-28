بدون هماهنگي با مراكز رسمي وارد منطقه زلزله زده نشويد

ستاد حوادث غير مترقبه وزارت كشور با صدور اطلاعيه اي ضمن تأكيد بر ادامه دريافت كمكهاي مالي و جنسي مورد نياز جهت آسيب ديدگان زلزله شهرستان بم، از هموطنان نوع دوست خواست ، از حركت و حضور بدون هماهنگي در منطقه خودداري نمايند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در اين اطلاعيه از تمامي كساني كه مايل به امداد و نجات هستند، خواسته است صرفاً با مراجعه به پايگاه هاي هلال احمر يا بسيج سراسر كشور و بر اساس نياز و هماهنگي اين مراكز به منطقه اعزام شوند.

ستاد حوادث غير مترقبه كشور اين درخواست را در جهت فراهم ساختن تسهيلات بيشتر براي خدمت رساني واحدهاي امدادي به آسيب ديدگان هموطن دانسته است .



