به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن طبق ادعای مجله معتبر فورفورتو در صورت از دست دادن کیلیان امباپه که در رادار رئال مادرید قرار دارد، به دنبال جذب آنتون گریزمان، ستاره فرانسوی و تازه‌وارد بارسا خواهد بود.

طبق این گزارش تیم پاریسی در حال بررسی شرایط بازیکن فرانسوی است و معتقد است او می‌تواند مکمل مناسبی برای نیمار و مائورو ایکاردی باشد. البته که اولویت باشگاه فرانسوی نگه داشتن کیلیان امباپه است، اما در پیشنهاد تمدید قرارداد طولانی‌مدت با درخواست افزایش دستمزد از سوی این بازیکن مواجه شده و نمی‌تواند رقم درخواستی او که معادل دستمزد نیمار است را به خاطر فیرپلی مالی پرداخت کند. این را هم می‌داند که این بهانه امباپه برای رفتن به رئال مادرید است که پیش از این آن را پنهان هم نکرده بود.

رئال قرار است پیشنهاد ۳۰۰ میلیون یورویی برای این بازیکن ارائه دهد و دستمزد پیشنهادی‌اش هم به اندازه‌ای است که او را متقاعد کند. از طرفی گریزمان بازیکنی بوده که همواره در رادار پاریس بوده است، حتی زمانی که در اتلتیکومادرید بود هم با او مذاکراتی داشتند و موفق به جذبش نشده بودند.

نکته اما اینجاست که بارسلونا با پاری‎سن ژرمن مخصوصا بعد از موضوع خرید نیمار رابطه خوبی ندارد و تیم فرانسوی می‌داند برای جذب این بازیکن کار راحتی پیش رو نخواهد داشت.