سمینار بررسی راهکارهای سفر ارزان در مازندران برگزار می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان مرکزی با همکاری ستاد سفرهای دائمی کشور و سازمان استانی به منظور اجرای شعار همگانی کردن، همه مکانی کردن و همه زمانی کردن سفر ، نخستین سمینار تدوین راهبردهای سفر ارزان قیمت را با حضور استان‌‏های سراسر کشور ، هفته اول خردادماه سال جاری در مازندران برگزار می کند.

محمدرضا شیدفر افزود: برنامه‌‏های این سمینار شامل همایش علمی با عنوان" تدوین راهبردهای سفرهای ارزان قیمت" با تاکید بر " ترویج فرهنگ سفر" به عنوان یک نیاز روحی و همچنین عاملی برای استحکام روابط و پیوندهای عاطفی اقوام مختلف است و در این بخش صاحب نظران و پژوهشگران ایرانی سخنرانی خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این همایش در شهرستان رامسر که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور است به اجرا در خواهد آمد و در بخش جنبی همایش نیز سعی می شود با اجرای تورهای محلی علاوه بر جاذبه‌‏های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، جاذبه‌‏های اجتماعی مردم مازندران نیز به عنوان یکی از شاخص‌‏های توریسم استان معرفی شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، در پایان یادآور شد: با اجرای این گونه سمینارها،همایش‌‏ها و نشست‌‏های علمی با حضور کارشناسان و متخصصان می توان به مرور شاهد ارزان سازی سفر و رونق بیشتر گردشگری و بالا رفتن آمار گردشگران داخلی شد.

