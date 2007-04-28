سمینار بررسی راهکارهای سفر ارزان در مازندران برگزار می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان مرکزی با همکاری ستاد سفرهای دائمی کشور و سازمان استانی به منظور اجرای شعار همگانی کردن، همه مکانی کردن و همه زمانی کردن سفر ، نخستین سمینار تدوین راهبردهای سفر ارزان قیمت را با حضور استانهای سراسر کشور ، هفته اول خردادماه سال جاری در مازندران برگزار می کند.
محمدرضا شیدفر افزود: برنامههای این سمینار شامل همایش علمی با عنوان" تدوین راهبردهای سفرهای ارزان قیمت" با تاکید بر " ترویج فرهنگ سفر" به عنوان یک نیاز روحی و همچنین عاملی برای استحکام روابط و پیوندهای عاطفی اقوام مختلف است و در این بخش صاحب نظران و پژوهشگران ایرانی سخنرانی خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: این همایش در شهرستان رامسر که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور است به اجرا در خواهد آمد و در بخش جنبی همایش نیز سعی می شود با اجرای تورهای محلی علاوه بر جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی، جاذبههای اجتماعی مردم مازندران نیز به عنوان یکی از شاخصهای توریسم استان معرفی شود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، در پایان یادآور شد: با اجرای این گونه سمینارها،همایشها و نشستهای علمی با حضور کارشناسان و متخصصان می توان به مرور شاهد ارزان سازی سفر و رونق بیشتر گردشگری و بالا رفتن آمار گردشگران داخلی شد.
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