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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۴۰

آموزش و پرورش يك ميليارد ريال به زلزله زدگان بم اختصاص داد

در نشست فوق العاده " ستاد هماهنگي و كمك رساني به آسيب ديدگان زلزله بم " وزارت آموزش و پرورش يك ميليارد ريال به زلزله زدگان بم اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش دراين نشست فوق العاده  مقرر شد يك ميليارد ريال از محل اعتبار فصل ششم برنامه سهم وزير آموزش و پرورش جهت تامين هزينه هاي ضروري خدمات رفاهي به سازمان آموزش و پرورش كرمان اختصاص يابد كه مجوز پرداخت آن توسط معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش صادرشد .

همچنين طي حكمي از سوي معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش معاونان اداره كل تعاون و تامين اجتماعي فرهنگيان به ترتيب به عنوان مسئول ستاد هماهنگي و كمك رساني به آسيب ديدگان زلزله بم و نماينده وزارت آموزش و پرورش جهت استقرار در استان كرمان ماموريت يافتند.

کد مطلب 47707

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