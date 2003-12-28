آموزش و پرورش يك ميليارد ريال به زلزله زدگان بم اختصاص داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش دراين نشست فوق العاده مقرر شد يك ميليارد ريال از محل اعتبار فصل ششم برنامه سهم وزير آموزش و پرورش جهت تامين هزينه هاي ضروري خدمات رفاهي به سازمان آموزش و پرورش كرمان اختصاص يابد كه مجوز پرداخت آن توسط معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش صادرشد .

همچنين طي حكمي از سوي معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش معاونان اداره كل تعاون و تامين اجتماعي فرهنگيان به ترتيب به عنوان مسئول ستاد هماهنگي و كمك رساني به آسيب ديدگان زلزله بم و نماينده وزارت آموزش و پرورش جهت استقرار در استان كرمان ماموريت يافتند.