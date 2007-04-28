  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۰۷

"تردید" کریم‌مسیحی تیرماه قطعی می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "تردید" به کارگردانی واروژ کریم مسیحی تیرماه در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین ساخته بلند سینمایی کریم مسیحی بعد از اتمام مراحل پیش تولید و انتخاب عوامل و لوکیشن تیرماه در تهران کلید می خورد. "تردید" مضمونی معمایی و پلیسی دارد و به نوعی روایتی مدرن و امروزی از "هملت" است؛ با این تفاوت که کریم مسیحی داستانش را در تهران معاصر روایت می کند.

عواملی که حضورشان در این پروژه قطعی به نظر می رسد عبارتند از آناهید آباد دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، وهیک خضومنیان و حافظ روحانی دستیاران کارگردان و محمدمهدی دادگو تهیه کننده. ترانه علیدوستی، بهرام رادان و جمشید هاشم پور هم از گزینه های اصلی بازیگری در "تردید" محسوب می شوند.

کد مطلب 477073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها