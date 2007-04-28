به گزارش خبرنگار مهر، دومین ساخته بلند سینمایی کریم مسیحی بعد از اتمام مراحل پیش تولید و انتخاب عوامل و لوکیشن تیرماه در تهران کلید می خورد. "تردید" مضمونی معمایی و پلیسی دارد و به نوعی روایتی مدرن و امروزی از "هملت" است؛ با این تفاوت که کریم مسیحی داستانش را در تهران معاصر روایت می کند.

عواملی که حضورشان در این پروژه قطعی به نظر می رسد عبارتند از آناهید آباد دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، وهیک خضومنیان و حافظ روحانی دستیاران کارگردان و محمدمهدی دادگو تهیه کننده. ترانه علیدوستی، بهرام رادان و جمشید هاشم پور هم از گزینه های اصلی بازیگری در "تردید" محسوب می شوند.