کشف یک کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در قروه

میثم گوهری آرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر تریاک در قروه خبر داد و اظهار داشت: در راستای افزایش احساس امنیت در بین شهروندان و با رویکرد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و در پی اقدامات پلیسی، مبنی بر اینکه شخصی در سطح شهر قروه در تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک فعالیت می کند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی در این خصوص به شناسایی منزل و انجام اقدامات تخصصی پرداخته شد و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از منزل فرد مورد نظر، مقدار یک کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

گوهری از دستگیری متهم و تشکیل پرونده در این زمینه و معرفی به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی گفت و تأکید کرد: عزم پلیس در مقابله با قاچاق موادمخدر بوده لذا از شهروندان درخواست می شود تا در صورت اطلاع از فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.