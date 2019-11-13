۹۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد به کانون گرم خانواده بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، محمدرضا مترقب اظهار داشت: این اقدامات خداپسندانه زمینه ساز توسعه فرهنگ عفو و صلح و سازش است و آثار مثبت بسیاری را در جامعه به همراه خواهد داشت.

وی افزود: مردم فرهنگ دوست استان کردستان ضمن مشارکت و کمک به ساخت بیمارستان‌ها و امور خیریه، همواره کمک‌های قابل توجهی به جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد مالی داشته اند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: برای آزادی این تعداد زندانی بیش از ۴۵ میلیارد ریال از طلبکاران و شکات رضایت اخذ شده است.

مترقب با اشاره به اینکه اگر شکات این زندانیان حاضر به همکاری با مراجع قضایی و ستاد دیه نبوده و از مطالبات خود گذشت نمی‌ کردند، تعداد کمی از این زندانیان آزاد می شدند، یادآور شد: توجه به مشکلات و گرفتاری‌های مردم و مسئولیت‌های اجتماعی افراد و آحاد جامعه نسبت به یکدیگر همواره مورد توجه دین مبین اسلام قرار گرفته است و مورد تاکید و توجه پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصوم (ع) بوده است.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس دستورات رئیس قوه قضاییه، مقامات قضایی استان های سراسر کشور مکلف شده اند تلاش مضاعفی را جهت کمک به خانواده های زندانیان جرایم غیرعمد و آزادی آنان به عمل آورند.