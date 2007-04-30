هنوز دستورالعملی در خصوص تعبیه کیسه هوا در خودروهای داخلی صادر نشده است

سرهنگ سید هادی هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشی، برشی و فشاری سه حالت کلی دررابطه با آسیب دیدگی سرنشینان خودرو در هنگام وقوع تصادفات شدید است به طوریکه در حالت کشی نسوج داخل بدن پاره شده و هر چند در ظاهر شخص آثار و علائمی از جرح معلوم نیست اما فرد آسیب دیده اکثرا به علت پارگی نسوج داخلی فوت می کند.

وی ادامه داد: در حالت برشی نیز سرنشینان وسایط نقلیه ، به وسیله بدنه خودرو یا اجسام خارجی عمدتا به دلیل قطع و پاره شدن اعضاء بدن آسیب جدی می بینند که در چنین مواردی نیز جراحت های سنگین بر سرنشینان وارد و بطور معمول به مرگ فرد منجر می شود.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راهور ناجا، له شدگی اعضاء بدن راننده و سرنشینان وسایط نقلیه را حالت فشاری ناشی از تصادفات شدید دانست و افزود: در این حالت استفاده از کیسه هوا (ایربک) می تواند به صورت معجزه آسا در جهت خنثی نمودن آثار و تبعات مخرب حوادث رانندگی و ضایعات ناشی از آن عمل کرده و از معلولیت ها و جراحت های سنگین و نیز فوت راننده جلوگیری کند.

به اعتقاد وی، تجهیز وسایط نقلیه به سیستم ABS (ضد بلوکه ترمز) می تواند آثار و نتایج خطای انسانی را که منجر به ایجاد زمینه مساعد برای وقوع حوادث رانندگی می شود را کاهش و به حداقل ممکن برساند، بنابراین استفاده از سیستم ترمز ABS و ایربک برای تامین ایمنی عبور و مرور امری اجتناب ناپذیر است.

هاشمی تصریح کرد: اجباری شدن تعبیه سیستم کیسه هوا در خودروهای تولیدی یکی از کشورها منجر شد ظرف مدت یکسال میزان کشته های ناشی از تصادفات به میزان 30 درصد کاهش یابد که در صورت تحقق این امر در ایران، می توان انتظار کاهش قابل ملاحظه تلفات انسانی ناشی از تصادفات را داشت.

وی همچنین به نامه فرمانده نیروی انتظامی خطاب به رئیس جمهور، به منظور اجباری شدن استفاده از سیستم های ترمز ABS و کیسه هوا در ساخت خودروهای تولید داخل اشاره کرد و گفت: این نامه ماه های پایانی سال گذشته به دفتر رئیس جمهور ارسال شد که تاکنون ابلاغیه ای مبنی بر تصمیم هیات دولت در این زمینه به ما ارسال نشده است.