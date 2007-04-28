افزایش 36 درصدی بودجه دانشگاههای علوم پزشکی ؛ وزارت بهداشت بهانه ای برای تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ندارد

دکتر حمید پوراصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در قانون بودجه سال 86 اعتبار مربوط به هزینه های پرسنل تمامی کارکنان بخش بهداشت و درمان، از جمله پرستاران تامین شده است. بنابراین تمامی مواردی که به عنوان حقوق حقه به شمار می آید، اعم از سیستم ارتقای شغلی، حکم حقوقی، ماموریت و حق شیفت ، بدون وقفه در سال 86 پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با میزان اعتباری که در لایحه بودجه سال 86 برای دانشگاههای علوم پزشکی تامین شده امسال بحث کسری اعتبار در پرداخت مزایای پرسنل بخش بهداشت و درمان وجود نخواهد داشت .

پور اصغری گفت: در سنوات گذشته مسئولان وزارت بهداشت عنوان می کردند به دلیل کسری نمی توانیم کارانه ها را پرداخت کنیم اما در شرایط حاضر با تامین اعتبار در لایحه بودجه سال 86 به طور حتم کارانه ها به موقع پرداخت خواهد شد و تمامی پرسنل نسبت به عملکرد، حقوق خود را دریافت خواهند کرد .

وی به بودجه دانشگاههای علوم پزشکی در سال 86 اشاره کرد و گفت: بودجه دانشگاههای علوم پزشکی در سال 86، هزار و 600 میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به سال گذشته که این میزان بودجه 11 هزار و800 میلیارد ریال بوده در حدود 36 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر سلامت سازمان مدیریت بودجه و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار برای 230 هزار نفر پرسنل بخش بهداشت ودرمان در نظر گرفته شده است.

وی به میزان دریافتی پرسنل بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت : کارکنان بخش بهداشت و درمان دارای حقوق مستمر ، اضافه کار ، کارانه و فوق العاده ویژه هستند که هر کدام از این موارد تغییراتی را در متوسط حقوقی پرسنل بخش بهداشت و درمان ایجاد می کند.

پور اصغری خاطر نشان کرد: بدون اضافه کار متوسط حکم حقوقی کارکنان بخش بهداشت و درمان،398 هزار تومان است که به این میزان اضافه کار، کارانه و فوق العاده ویژه هئیت امناء نیز اضافه می شود.

به گزارش مهر، وزیر بهداشت چندی پیش به تاخیر 8 ماهه در پرداخت کارانه پرسنل وزارتخانه متبوع اشاره و عنوان کرده است، در سال گذشته 680 میلیارد تومان کسری بودجه در مورد حقوق و مزایای کارکنان بهداشت و درمان وجود داشت که با طرح یک فوریتی در مجلس، 503 میلیارد تومان آن جبران شد و با وجود اینکه میزان کسری بودجه وزارت بهداشت در این زمینه کم شده اما همچنان این وزارتخانه بدهی دارد.

دکتر کامران باقری لنکرانی عنوان داشته است، وزارت بهداشت به لحاظ پرداخت کارانه ها و اضافه کاری عقب است به گونه ای که به طور متوسط 5/7 تا 8 ماه از پرداخت کارانه های کارکنان عقب افتاده است.