رهبران فتح و حماس درباره مسائل مهم ملت فلسطین رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی الجزیره،"خالد مشعل" و "ابومازن" درنشست روزگذشته خود از آمادگی گروه های فلسطینی برای انجام مذاکره خبر دادند.

از دیگر موضوعاتی که دراین دیدارمورد بررسی قرارگرفت؛ بازسازی ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) درکنار موضوع اسرا بود.

"نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین درباره این نشست گفت : نشست "خالد مشعل" و "ابومازن" درچارچوب ادامه دیدارها برای پیگیری توافقات مکه که به امضای حماس و فتح رسید، انجام می شود.

توافقات مکه، فوریه( بهمن 85) گذشته در ریاض به امضای دو طرف حماس و فتح رسید.

"ابوردینه" افزود: همه مسائل مورد اهتمام ملت فلسطین به ویژه مسئله لغو حلقه محاصره فلسطینی ها و قرارداد تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی به صورت روشن و مشخص در نشست روزگذشته بررسی شد.

"ابومازن" که روزگذشته وارد قاهره شد، قراراست امروز با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر دیدارکند.