۱۶ هکتار از اراضی زراعی شهرستان بهار به کشت زعفران اختصاص یافت

عبدالحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طی سال زراعی جاری سطح زیر کشت زعفران در شهرستان بهار به ۱۶ هکتار رسید به رشد ۲۷.۲ درصدی سطح زیر کشت این محصول اشاره کرد.

وی اظهار داشت: کشت زعفران به دلیل نیاز کمتر این محصول به آب، مورد توجه کشاورزان منطقه قرار گرفته و هرسال سطح زیر کشت آن توسعه می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: سطح زیر کشت زعفران این منطقه شامل ۱۲.۵ هکتار مزرعه بارور و ۳.۵ هکتار مزرعه غیربارور است که کشت هر هکتار زعفران برای ۲ نفر اشتغال مستقیم و در مرحله برداشت برای ۴۰ نفر در هکتار اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند.

اکبری میزان برداشت زعفران در سال زراعی گذشته را ۴۱ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: سال گذشته به ازای هر هکتار ۳ تا ۳.۵ کیلوگرم زعفران خشک جمع‌آوری شد که پیش‌بینی می‌شود برداشت این محصول در سال جاری افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت با اشاره به آغاز عملیات جمع آوری گل‌ های سر از خاک برآورده زعفران، پیش از طلوع آفتاب توسط کشاورزان گفت: گل دهی و برداشت محصول زعفران حدود ۲۰ تا ۲۵ روز ادامه می یابد.