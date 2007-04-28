دریافت اطلاعات استخدامی و فرصتهای شغلی با پیام کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اطلاع رسانی بازار کار برای افرادی که در پایگاه اینترنتی بازار کار به نشانی www.bazarekar.ir ثبت نام و تلفن همراه خود را ارائه کنند، اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی را بر اساس مشخصات اعلام شده روزانه ارسال می کند.

کار فرمایانی که مایل به استخدام نیروی کار باشند نیز می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مذکور و ثبت نام در بخش کارفرمایان، ضمن جستجو در میان هشت هزار نفر از افرادی که تاکنون جهت اشتغال ثبت نام کرده اند با ارائه تلفن همراه از ثبت نام افراد جدیدی که منطبق با مشخصات مورد نظرشان ثبت نام می کنند، آگاه شوند.

دارندگان تلفن همراه می توانند در ایام هفته و طی ساعات اداری با تماس با تلفن 30004949 پرسش های خود را در مورد اطلاعات بازار کار مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند.