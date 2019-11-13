رویداد شناسایی و حمایت از ایده های حوزه «تایر» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رویداد نوآورانه شناسایی و حمایت از ایده های حوزه تایر توسط یک تولیدکننده تایر در کشور با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۸ آبان ماه برگزار می شود.
این رویداد در چهار حوزه محصول (مواد و آمیزه، طراحی و ساختار، ماشینآلات و ابزارها)، مارکتینگ (بازاریابی، تبلیغات، فروش، خدمات پس از فروش، ارتباط با مشتری)، فرآیندها (تولیدی نظیر تدارکات، نگهداری و تعمیرات، کنترل کیفیت و ...، و غیرتولیدی نظیر منابع انسانی، استراتژی، رهبری و ...) و علم داده و فناوری اطلاعات (جمعآوری داده، تحلیل داده، دادهکاوی، فرایندکاوی، اپلیکیشن، فرایندهای اطلاعاتی و ارتباطی) برگزار می شود.
همچنین در این رویداد حمایتهایی برای ایدههای برتر و استارت اپها در نظر گرفته شده است.
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