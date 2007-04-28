اکثر مردم آمریکا پیروزی درعراق را غیر ممکن می دانند / 56 درصد مردم موافق موضع دموکراتها درباره عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، در این نظرسنجی که در شبکه تلویزیونی "ان.بی. سی" و روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد، آمده است : 55 درصد مردم آمریکا پیروزی در عراق را دیگر غیرممکن می دانند.

این نظرسنجی در روزهای بیستم تا بیست و سوم ماه جاری با مشارکت 1004 شهروند آمریکایی صورت گرفته است و براساس آن، تنها 36 درصد معتقدند که امکان پیروزی در عراق وجود دارد و فقط 22 درصد براین باورند که آمریکا در مسیر درست گام بر می دارد.

نظرسنجی یاد شده همچنین نشان می دهد 56 درصد مردم آمریکا موضع حزب دموکرات را که خواهان تعیین زمانی برای خروج از عراق هستند، تایید می کنند؛ درحالی که 37 درصد با دیدگاه "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در مخالفت با تدوین جدول زمان بندی شده برای خروج از عراق توافق نظر دارند.