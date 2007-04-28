صدرنشین شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر ، شروع این بازی که به میزبانی بوخوم در ورزشگاه rewirpower برگزار شد با گلزنی شالکه همراه بود. در دقیقه 9 کوین کورانی گل نخست را به ثمر رساند و صدرنشین را از میزبان میانه جدولی پیش انداخت.

در ادامه بوخوم که ازحمایت هوادارانش برخوردار بود به حملات خود افزود و ضمن جبران شکست خانگی برتری 2 بریک را به دست آورد. ابتدا میسیموویچ در دقیقه 33 بازی را به تساوی کشاند و با گل دقیقه 42 تئوفانیس جیکاس برتری 2 بریک به نام میزبان ثبت شد.

در نیمه دوم تلاش شالکه برای تغییر نتیجه ثمر در برنداشت و این تیم هفتمین شکست را در فصل جاری متحمل شد.

شالکه به رغم شکست برابر بوخوم کمامان با 62 امتیاز صدرنشین بوندس لیگاست و وردربرمن را با 60 امتیاز در پی خود می بیند. اشتوتگارت نیز با 58 امتیاز در تعقیب این 2 تیم است. بوخوم نیز با شکست شالکه جمع امتیازات خود را به عدد 39 رساند و به رده هفتم جدول صعود کرد.

دیدارهای هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان امروز و فردا طبق برنامه زیر دنبال می شود:

شنبه 8/2/86

- آلمانیا آخن - هرتابرلین

- بایرن مونیخ - هامبورگ

- دورتموند - اینتراخت فرانکفورت

- مونشن گلادباخ - اشتوتگارت

- ماینز - هانوفر

- نورنبرگ - ولفسبورگ

یکشنبه 9/2/86

- آرمنیا بیله فلد - وردربرمن

- انرژی کوتبوس - بایرلورکوزن