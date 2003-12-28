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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۴۰

تيم ملي جودوي ايران درمسابقات آتن حضورنمي يابد

تيم ملي جودوي ايران در رقابتهاي آزمايشي المپيك شركت نمي كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي آزمايشي المپيك به زودي درآتن برگزارخواهد شد وتيم ملي جودوايران كه قراربود دراين مسابقات شركت كند، قيد سفربه آتن را زد.
اين مسابقات در3 وزن برگزارمي شود وقراربود آرش مير اسماعيلي، حامد ملك محمدي وعباس فلاح به آتن اعزام شوند.
دليل عدم سفربه آتن جلوگيري ازآسيب ديدگي اعضاي تيم ملي براي حضوري پرقدرت درمسابقات گزينشي المپيك عنوان شده است. ازآنجايي كه مسابقات آتن هيچ امتيازي براي المپيك ندارد، بنابراين مربيان تصميم گرفتند نيروي خود را متمركزحضوردرمسابقات بين المللي آلمان، روسيه وفرانسه كنند كه امتيازحضوردرالمپيك را دارند.
گفته مي شود: 3 تيم مجزا به اين تورنمنتها اعزام خواهد شد. دربرخي اوزان نيزكه شانس حضوردرالمپيك وجود دارد، نفرات مشترك اعزام مي شوند.

 

کد مطلب 47711

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