«برادران» به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا برادران به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل منصوب شد.

پیش از این بهرام آقاخانی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل فعالیت می‌کرد.

در متن حکم وزیر ورزش و جوانان آمده است: «جناب آقای محمدرضا برادران نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل منصوب می‌شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، تلاش و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، صاحب نظران عرصه فرهنگی و جوانان در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و برنامه‌های وزارتخانه توجه جدی معمول دارید.»