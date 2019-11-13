۱۳ نمایش به روی صحنه می رود/رقابت تئاتری های فارس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن اجراهای نخست جشنواره که در تماشاخانه های استاد هودی، استاد لایق و... در روز سه شنبه، از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۲ آبانماه بخش رقابتی سی امین جشنواره تئاتر استان فارس ادامه می یابد و پنجشنبه ۲۳ آبان جاری ۷ نمایش در سه نوبت ساعت های ۱۲، ۱۶ و ۱۹ به صحنه خواهند رفت.

بر این اساس، روز پنجشنبه در جریان جشنواره پرکارترین روز این رویداد تئاتری است و نمایش «کارخانه مرغ تلخ »، « آخور »، «بهشت» در قالب نمایش خیابانی در تماشاخانه استاد هودی ساعت ۱۱.۳۰ و ۱۸.۳۰ ، نمایش «دا» به میزبانی تماشاخانه استاد هودی و «ننه مده آ» در تماشاخانه استاد لایق به صحنه می روند، این درحالیست که جلسه نقد و بررسی در سالن غزل ساعت ۱۴ و ۳۰ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه به روال معمول برگزار خواهد شد.

همچنین روز جمعه ۲۴ آبان که پایان بخش جشنواره است، «پدرها پسرهایشان را دوست دارند » به شکل نمایش خیابانی ساعت ۱۵ در پارک آزادی اجرای عموم دارد و سپس ساعت ۱۶«و جنگ ادامه دارد» نیز در قالب نمایش خیابانی جنب تماشاخانه استاد هودی اجرا می شود.

همچنین در روز جمعه ساعت ۱۶.۳۰ نمایش « پدرها پسرهایشان را دوست دارند » روبروی تالار حافظ اجرا خواهد داشت، سپس از ساعت ۱۷ آیین اختتامیه سی امین جشنواره تئاتر استان فارس برگزار خواهد شد که گروه های برگزیده و نفرات برتر در این مراسم معرفی می شوند.

در این دوره از جشنواره ۹ اثر از شیراز و ۳ اثر از شهرستان‌های لامرد، مرودشت و فسا با یکدیگر برای کسب سهمیه سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر که از ۱۰دهم تا ۲۰ بهمن ۹۸ در تهران برگزار می شود، به رقابت می‌پردازند و درنهایت ۲ گروه بدین‌منظور معرفی خواهند شد.