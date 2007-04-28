غیبت یا حضور کم رنگ ایران در شرم الشیخ به نفع بغداد و تهران نیست / گفتگوی ایران و آمریکا یکی از مسائل پیچیده است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازروزنامه الشرق الاوسط ، هوشیارزیباری که پس ازدیداربا مقامهای جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت به ترکیه سفر و با مقامهای این کشور دیدارکرد، درباره حضور ایران در کنفرانس بین المللی شرم الشیخ درباره عراق گفت : تهران هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در اجلاسی که قراراست در مصر برگزارشود، شرکت می کند یا خیر؟.

وزیرامورخارجه عراق افزود: یکی از نقاط پیچیده و اساسی درباره ایران، مسئله احتمال گفتگوی واشنگتن و تهران است.

وی درکنفرانس مطبوعاتی خود در آنکارا تصریح کرد: این دیدار( در صورت برگزاری) اولین دیدار بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا خواهد بود.

زیباری در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت : دیدارهای اولیه ازنظرنحوه انجام و عکس العمل ها ومسائل دیگر سخت خواهد بود.



وزیرامورخارجه عراق تاکید کرد که دردیداربا مسئولان ایرانی درتهران، آنان را برای شرکت در اجلاس شرم الشیخ تشویق کرد و به آنان گفت : غیبت شما یا حضور ضعیف و کم رنگ شما دراین اجلاس نه به نفع شما است و نه به نفع ما. به این علت با تمام قوت شما را برای حضور در این اجلاس آن هم به شکلی سازنده تشویق می کنیم.

زیباری در پاسخ به این سوال که آیا آزادی پنج دیپلمات ایرانی که نظامیان آمریکایی در یورش به کنسولگری ایران در اربیل آنها را ربودند، می تواند سبب حضورآنان درشرم الشیخ شود، اظهارداشت : درباره این موضوع نیزبه شکل واضح و روشن و به طورمفصل با آنان بحث و تبادل نظرکردیم و ازایرانی ها خواستم تا بین حضورشان دراجلاس و آزادی فوری این افراد ارتباط قائل نشوند.

وی افزود: من به سخنان "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری و"منوچهر متکی" وزیرامورخارجه ایران که اظهارداشتند به زودی موضع خود را برای شرکت دراین اجلاس مشخص می کنند، خوشبین هستم و امیدواریم که این تصمیم گیری درجهت حمایت از این اجلاس باشد.



به نوشته این روزنامه چاپ لندن، وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد:"کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه این کشوردرنشست بین المللی که قراراست سوم و چهارم ماه می درشرم الشیخ برگزارشود، شرکت می کند.