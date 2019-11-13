به گزارش خبرنگار مهر، صالح عبدالهی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست تخصصی نقش گیاهان و آلایندگی‌ها در آلرژی‌های تنفسی پس از باران در استان خوزستان اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه تبرئه شهرداری و یا گناهکار نشان دادن دستگاه، ارگان و یا شخصی نیست.

وی افزود: تلاش می شود تا با شناسایی علل اصلی تصمیم گیری خوبی در این راستا اعمال شود.

مدیرعامل سازمان پارک و فضای سبز شهرداری اهواز بیان کرد: در صورت تأیید شدن علت آلرژی تنفسی به وسیله این گیاه، با تمام قوا برای رفع هر چه سریع‌تر مشکل تلاش خواهیم کرد.

عبدالهی با بیان اینکه در صورت قصور هر فرد یا ارگانی با آنها برخورد می شود، تصریح کرد: مطالعاتی در این خصوص صورت نگرفته و صد در صد منبع علمی مستند در این خصوص وجود ندارد.

وی عنوان کرد: اگر آلودگی مربوط به یک گیاه خاص است؛ چرا تا کنون هیچ مشکلی برای شهروندان و یا متولیان حرص درختان پیش نیامده است.