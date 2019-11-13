به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «Happy Days/ روزهای خوش» به کارگردانی وحید تقیزاده تازهترین تولید گروه تئاتر هدایت بوده که قرار است ساعت ۱۹:۳۰، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ مصادف با پنجشنبه ۲۳ آبانماه در سالن Goy theater مرکز آکادمی بینالمللی تئاتر یروان، کشور ارمنستان به صحنه برود.
«روزهای خوش» از جمله آثار ساموئل بکت نویسنده مشهور ایرلندی است که در آن داستان زن و مردی پیر روایت میشود که در حال زندگی در ناکجا آبادی هستند.
این اجرا که قرار است به زبان انگلیسی و متعهد بر اصل متن نویسنده روی صحنه برود، محصول چندین ماه کار هنرجویان «لابراتوار بازیگری بدون مرز» بوده که در چند ماه گذشته توسط گروه تئاتر هدایت آموزش دیدهاند.
الناز یعقوبی و سروش هاشمی بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
اجرای نمایشهای «در انتظار گودو»، «ترس و نکبت رایش سوم»، «قاعده و استثنا»، «آخرین نوار کراپ»، «فوت فالز»، «پااُفت» از جمله آثار ساموئل بکت و برتولد برشت بوده که وحید تقیزاده در مقام کارگردان تاکنون آنها را در تماشاخانههای مختلف شهر رشت به صحنه برده است.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به غزاله جهان بین طراح و مشاور کارگردان، میشا بابک راد مدیر تولید، سوگند مهری منشی صحنه و حامد قریب (artstory.tv) مشاور رسانهای اشاره کرد.
نظر شما