دانش آموزان باید تسلط مقدماتی بر قرآن و مفاهیم آن داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه دلوار اظهار داشت: آموزش و پرورش باید با یک سازوکار فرهنگی و تربیتی و با ایجاد شرایط مناسب دانش آموزان رابا ابتدایات دین و سبک زندگی دینی خود آشنا کند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان فارغ التحصیل آموزش و پرورش باید تسلط مقدماتی بر قرآن و مفاهیم آن داشته باشند تصریح کرد: آشنا کردن دانش آموز با مفاهیم های قرآن و ارزشی و آرمانی انقلاب از وظایف ماست و لنگ آمدن دانش آموز در هریک از این موضوعات بار سنگینی بر دوش ما خواهد داشت.

امام جمعه دلوار از اهتمام جدی آموزش و پرورش در بحث نماز در منطقه قدردانی کرد و گفت: اجلاس نماز در سال جاری با فعالیت این نهاد همراه بوده است و باید برای بهتر اجرا شدن آن برنامه ریزی لازم را داشت.

حسن درویشی بخشدار دلوار نیز اظهار داشت: آموزش و پرورش یکی از حساس ترین و مهم ترین دستگاه هایی است که در جوامع بین الملل نقش خوب و موثری دارد.

وی خواهان همکاری دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش منطقه شد و افزود: همه دستگاه های اجرایی باید با آموزش و پرورش در بیشتر فعالیت ها مشارکت داشته باشند و دین خود را به مجموعه تعلیم و تربیت ادا کنند.

بخشدار دلوار با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی آموزش و پرورش دلوار وجود مدارس مختلط برای دانش آموزان منطقه ای است یادآور شد: صدور مجوز برای ساخت مدرسه جدید با توجه به وجود مدارس مختلط نیاز است.

درویشی ادامه داد: رشد فزاینده جمعیت و مهاجر پذیر بودن ۱۲ روستای گورک به دلیل استقرار این روستاها بین عالی شهر و بوشهر نیاز این روستاها را به مدارس جدید بیشتر می کند و در این راستا باید توجه ویژه شود.

وی از برگزاری کنفرانس بین المللی نجوم و ستاره شناسی در رصدخانه مهر منطقه دلوار خبر داد و گفت: رصدخانه مهر منطقه دلوار یکی از مراکز علمی استانی و کشوری است که مورد غفلت واقع شده است و باید به این رصدخانه به عنوان پایگاه علمی استان توجه شود.

بخشدار دلوار با بیان اینکه هوشمندسازی مدارس باید به صورت استانی مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همواره به عنوان حامی آموزش و پرورش در موضوعات فرهنگی فعالیت کردند و در این زمینه نیز باید دولت، شهرداری ها و دهیاری ها و مجموعه آموزش و پرورش همکاری کنند تا مدارس مناطق از نعمت هوشمندسازی محروم نمانند.

درویشی با اشاره به اینکه زمین مناسب برای ساخت خوابگاه دانش آموزی در نظر گرفته شده است افزود: ساخت خوابگاه دانش آموزی در منطقه دلوار با توجه به نزدیکی دلوار به مرکز استان کارایی مفیدی در آینده برای آموزش و پرورش، دانش آموزان و همچنین اردوهای دانش آموزی برای شناخت چهره رئیس‌علی دلواری خواهد داشت.

وی اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوان ایرانی با عنوان مانا که به صورت مشترک بین آموزش و پرورش و بهزیستی برگزار می شود را مهم دانست و خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به اینکه خانواده ها و دستگاه های مرتبط با آموزش و پرورش را در تمام حوزه هایی اجتماعی درگیر می کند طرح مطلوبی خواهد بود.