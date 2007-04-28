اسقف سوئدی گروهی از هتلهای زنجیره ای را تحریم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، اسقف تونی گولدبراندزن اظهار داشت که پس از اجرای تصمیم گروه هلتهای اسکاندیک تمام رزروهایی که از سوی اعضای منطقه سر اسقفی هارنوساند در این هتلهای زنجیره ای انجام شده را لغو خواهد کرد.

تا کنون 100 مورد فسخ رزرو برای ماه آینده اعلام شده است، چرا که اعضای شورای این منطقه اسقفی در نظر داشت نشست خود را در این مجموعه هتلها برگزار کند.

گولدبراندزن طی بیانه ای تصریح کرد: می خواهیم این امر را روشن کنیم که تصمیم هتلهای اسکاندیک مبنی بر خارج کردن انجیل از اتاقهای هتل به هیچ عنوان صحیح نیست.

این اسقف ابراز امیدواری کرد تحریم روحانیون سوئد باعث شود تا این هتلهای زنجیره ای تصمیم خود را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهند.

وی همچنین گفت که از این ایده که قرآن و سایر متون دینی نیز در اتاقهای هتل در دسترس باشند استقبال می کند، چرا که هدف وی از این اقدام افزایش آزادی دینی است، دسترسی به دین همواره بر فقدان آن ارجحیت دارد.

