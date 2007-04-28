  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

در پی اعلام خارج کردن انجیل از اتاقهای برخی هتلها؛

اسقف سوئدی گروهی از هتلهای زنجیره ای را تحریم می کند

یک اسقف سوئدی پس از تصمیم گروهی از هتلها، مبنی بر خارج کردن نسخه های انجیلی از اتاقهای خود، اعلام کرد هتلهایی که انجیل در آن موجود نباشد را تحریم می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، اسقف تونی گولدبراندزن اظهار داشت که پس از اجرای تصمیم گروه هلتهای اسکاندیک تمام رزروهایی که از سوی اعضای منطقه سر اسقفی هارنوساند در این هتلهای زنجیره ای انجام شده را لغو خواهد کرد.

تا کنون 100 مورد فسخ رزرو برای ماه آینده اعلام شده است، چرا که اعضای شورای این منطقه اسقفی در نظر داشت نشست خود را در این مجموعه هتلها برگزار کند.

گولدبراندزن طی بیانه ای تصریح کرد: می خواهیم این امر را روشن کنیم که تصمیم هتلهای اسکاندیک مبنی بر خارج کردن انجیل از اتاقهای هتل به هیچ عنوان صحیح نیست.

این اسقف ابراز امیدواری کرد تحریم روحانیون  سوئد باعث شود تا این هتلهای زنجیره ای تصمیم خود را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهند.

وی همچنین گفت که از این ایده که قرآن و سایر متون دینی نیز در اتاقهای هتل در دسترس باشند استقبال می کند، چرا که هدف وی از این اقدام افزایش آزادی دینی است، دسترسی به دین همواره بر فقدان آن ارجحیت دارد.

کد مطلب 477121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها