تلاش آمریکایی ها برای فتنه انگیزی با احداث دیوار حائل / ضرورت خروج اشغالگران از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الحیات، "شیخ محمود الصمیدعی" امام و خطیب مسجد ام القری در بغداد روزگذشته در خطبه های خود با انتقاد از طرح امنیتی بغداد این طرح را شکست خورده خواند و تاکید کرد: راه حل نظامی بدون توافق سیاسی نجات دهنده عراق از مشکلات موجود نیست.

خطیب جمعه بغداد درادامه سخنان خود، آمریکایی ها را به ایجاد فتنه انگیزی طایفه ای از طریق احداث دیوار حائل در منطقه الاعظمیه بغداد متهم کرد و اظهارداشت: تدابیر امنیتی عجولانه اخیر دلیل دستپاچگی دولت و نظامیان آمریکایی است.

وی درعین حال وحدت و مشارکت همه گروه های عراقی راخواستار شد.

"احمد الصافی" نماینده آیت الله سیستانی درکربلاء با اشاره به انفجارهای اخیری که در پارلمان عراق به وقوع پیوست، براین مسئله تاکید کرد که هیچ قدرتی نمی تواند پارلمان عراق را از بین ببرد، زیرا این نهاد با اراده و خواست ملت عراق به وجود آمده است.

وی با اشاره به حمایت برخی مسئولان عراقی از گروههای تروریستی گفت: مجلس عراق می تواند به عنوان یک مرجع قانونگذاری این مسئولان را از مسئولیت هایشان برکنارکند.

"الصافی" با انتقاد از اوضاع متشنج و بحرانی امنیت عراق تاکید کرد: هیچ کس نمی تواند ادامه این وضع را تحمل کند.

"صدرالدین قپانچی" امام جمعه نجف اشرف نیز با اشاره به اهمیت استقلال و حاکمیت عراق تاکید کرد: هیچ کس اشغالگری و قیمومیت را نمی پذیرد و اشغالگران باید از عراق بروند.