به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد افزایش مبلغ یارانه ها گفت: رئیس جمهور و اینجانب پیش از این در مورد افزایش مبلغ یارانه صحبت کرده بودیم. چگونگی خانوارهایی که باید مشمول شوند و چگونگی شیوه اعتراض و موارد مختلف دیگر و تأمین منابع، امروز در جلسه بیش از سه ساعته هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشمولین دریافت حمایت های اجتماعی و معیشتی به ۶۰ میلیون نفر می رسد

وی ادامه داد: همان طور که بیان شده بود پرداخت یارانه ها بیش از ۱۸ میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت. با درگاهی که وزارت رفاه مشخص خواهد کرد که این درگاه در دو سازمان حمایتی ما مستقر خواهد شد، افراد جامانده نیز می توانند ثبت نام کنند که مشمولین دریافت حمایت های اجتماعی و معیشتی شاید به حدود ۶۰ میلیون نفر برسند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز در مورد شیوه انتخاب بیش از ۱۸ میلیون خانوار بحث شد، ترکیبی از درآمد و شاخص های برخورداری جزو شاخص های انتخاب هستند. برخی از مناطق کشور دارای محرومیت هستند که شامل یارانه خواهند شد. مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، کارگران و بازنشستگان، مشمول دریافت این یارانه ها خواهند شد.

وی افزود: این شمولیت نه تنها طبقات پایین، بلکه طبقات متوسط به پایین را نیز دربرخواهد گرفت و دهک هایی که درآمد بالایی دارند حذف خواهند شد. راهکار اعتراض باز است و امروز تصمیم گرفته شد هر زمانی که اعتراض پذیرفته شود، این پول برای فرد معترضی که اعتراضش مورد قبول واقع باشد، ذخیره خواهد شد.

ربیعی تأکید کرد: با دقت همه فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سرعت این رسیدگی ها را انجام خواهند داد.

سخنگوی دولت گفت: بحث اصلی دولت، افزایش قدرت خرید این طبقات است. قدرت خرید این طبقات برای خرید کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. مبلغ هم در همان کارت ها خواهد بود، کارت های موجود و یا کارت های جایگزینی که بانک مرکزی اعلام می کند. پول به این کارت ها واریز خواهد شد، به تعبیری شارژ خواهد شد.

وی تأکید کرد: کارها نهایی شده، سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است که ما بتوانیم رقم قابل توجهی را به مردم اختصاص دهیم که بتواند کمک معیشتی و حمایت برای اقشار خاص باشد.

طرح حمایت های اجتماعی و معیشتی قطعا آثار تورمی ندارد

ربیعی گفت: ابعاد اقتصادی این طرح تورم زا نبودن آن و تأمین منابع مالی آن مورد بحث جدی است، بانک مرکزی آثار تورمی سناریوهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. ملاحظاتی خواهیم داشت که آثار تورمی با توجه به شیوه پرداخت و نحوه هزینه کرد به حداقل برسد. برخی معتقدند اگر این طرح اجرا نشود، ممکن است به خاطر ورود نقدینگی آثار تورمی بیشتری را شاهد باشیم. این طرح با کمترین آثار تورمی قطعا اجرا خواهد شد.

ربیعی گفت: از امشب دستگاه های مجری در رادیو تلویزیون حاضر خواهند شد و ابعاد مختلف موضوع را تشریح خواهند کرد.

سخنگوی دولت اظهارداشت: در جلسه هیئت دولت ۱۰۰ میلیارد تومان برای آبگیری سدی در منطقه گرگان رود برای جلوگیری از سیل اختصاص یافت.

تلاش می کنیم در مناطق زلزله زده مردم ظرف دو سه روز آینده ساماندهی شوند

وی با اشاره به بررسی وضعیت زلزله زدگان آذربایجان گفت: رئیس جمهور تأکید داشت که باید مشکلات گرمایشی مردم حل شود چون سرما در این مناطق افزایش خواهد یافت. همه تلاش بر این خواهد بود که مردم ظرف دو سه روز آینده ساماندهی شوند.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از بهترین روش ها این بود که پولی در اختیار این افراد قرار گیرد تا بتوانند مسکن روستایی را در همان مناطق اجاره کنند. مقرر شد توسط استاندار و بنیاد مسکن، ساخت خانه های ۱۵ الی ۲۰ متری آغاز شود و پول نقد در اختیار این افراد قرار گیرد تا به طور موقت از سرما در امان باشند.

ربیعی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اظهارات رئیس جمهور در یزد مبنی بر اینکه قبلا دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اوراق خریداری شده است و آمریکا مسدود کرده است و همچنین ادعاهایی در مورد گم شدن چندین میلیارد دلار پول داشته است، گفت: امروز در دولت تأکید شد که همه دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط اطلاعیه مشروحی در این زمینه بدهند، بنده هم پیگیر هستم که اطلاع رسانی کامل در این زمینه انجام شود.

وی اظهارداشت: سؤال مشخص شما در مورد دو میلیارد دلار بود، باید توضیح دهم که این مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار اوراق خریداری شده بوده است که در دولت بعد از آقای خاتمی خریداری شده تا سرمایه گذاری کنند. اخطار کردند که پول را ببرید و بر اساس این اخطار پول در زمان خودش برداشت نشده است.

ربیعی ادامه داد: اینکه این تصمیم چگونه اتخاذ شده و چرا پول در زمان خودش برداشت نشده است، ابهامی بود که در نظر رئیس جمهور محترم بود که روشن شدن این موضوع ضروری است.

سخنگوی دولت گفت: یکی از این موضوعات مربوط به پول های بابک زنجانی بوده است که ۸۰۰ میلیون دلار از بانک به دستور فردی گرفته شده، منهای مواردی که از فروش نفت درآمد داشته است که باید همه موضوعات پیگیری شود. موضوع ما نحوه پیگیری پرونده و بررسی راهکارهای بازگشت پول ها است.

ربیعی گفت: در یکی از موارد تحت یک عنوان نفت از دولت گرفته شده و مشخص نیست پولش کجا رفته، به دولت برگشت داده نشده است، عدد قابل توجهی است که به نظر می رسد کالای دیگری خریداری شده است. ما اتهامی به کسی نمی زنیم بلکه به دنبال روشن شدن این ارقام و اعداد هستیم.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد برای مردم باید شفاف و اطمینان آور باشد و همه جناح ها را در بر بگیرد. در مواردی هم که ادعا شده است که از قبل این مفاسد گفته نشده است، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در برخی از این موارد برای پیگیری موضوع ابلاغ خواهد شد. این موارد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: افکار عمومی باید بدانند که اهتمام ما به فساد هیجانی، کوتاه مدت و یکسویه نیست، جامعه باید در این خصوص اطمینان پیدا کند. بار دیگر تأکید می کنم نظر دولت در مبارزه با فساد، فسادستیزی ساختارمند، بلندمدت است، باید نظارت مردم افزایش یابد.

وی اظهارداشت: در این راستا دولت از قوه قضائیه و مقننه حمایت کرده است.

ربیعی ادامه داد: تصمیمات اداری که برخی گرفته بودند و نه کسی پول برده بود و نه کسی پولی خورده بود، به منزله یک فساد بزرگ بارها تکرار شد.

سخنگوی دولت اظهارداشت: رئیس کل بانک مرکزی در مورد ۱۸ میلیارد دلار قرار بود اطلاعیه صادر کند که فکر می کنم صادر شده است. حتی در وزارت بهداشت هم افرادی که تخلفاتی را انجام داده بودند به دادگاه معرفی شده بودند و باید پول ها را پس بدهند.

وی افزود: یکی از اتهاماتی که به آقای روحانی می زنند این است که چرا فضا را دوقطبی کرده اید. آیا شیوه تبلیغات در مبارزه با فساد، دوقطبی کردن جامعه نبود؟ آیا جامعه احساس می کند شیوه مقابله با فساد همه گیر بوده است؟

ربیعی اظهارداشت: یک فرد را به خاطر پرونده دوران دانشگاه احضار کردند، به نوعی در اخبار اعلام شد که اصلا ربطی به مسئولیت دیگرش نداشت.

سخنگوی دولت گفت: حاشیه سازی هایی که انجام می شود، به مبارزه با فساد آسیب می زند، رئیس جمهور به خاطر رسالتی که در قانون اساسی دارد، عمل می کند.

ربیعی با اشاره به نتیجه استعلام های مردم درباره هزینه های ارزش افزوده تلفن های همراه که از آنان دریافت می شود، گفت: از جمع زیادی از مردم، پول هایی اخذ شده است که از آن بی اطلاع هستند و این مسئله جای تأسف دارد و ما نباید بدون اطلاع مردم از آنان پولی را دریافت کنیم.

سخنگوی دولت اظهار داشت: تعداد محدودی از شرکت ها، ناآگاهانه مردم را عضو برخی از خدمات کرده اند که ممکن است آنان تمایلی نداشته باشند که این اتفاق به هیچ وجه خوب نبود.

وی افزود: باید پول هایی که بدون اطلاع از مردم دریافت شده است، به آنها برگردانده شود و بنده از وزیر ارتباطات می خواهم بیشتر در این باره به مردم توضیح دهد.

مباحث رئیس جمهور در یزد ربطی به انتخابات ندارد

ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد می گویند صحبت های رئیس جمهور در یزد، جنبه انتخاباتی داشت، تصریح کرد: رئیس جمهور دغدغه های ملی و شعارهای دولت را مطرح کرد و معتقد به مبارزه با فساد است و این مسئله هیچ ربطی به انتخابات ندارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: البته متأسفانه بنده دیدم که بیانیه ای صادر شده مبنی بر اینکه استانداران خطی هستند، در حالی که نقدهایی از این سمت به دولت می شود که استانداران بدون گرایش خطی و از همه مشرب های سیاسی هستند و این جفای بزرگی بود که به دولت نسبت داده شد و نباید دولت را متهم به این مسئله کرد.

وی اظهار داشت: دولت هیچ مداخله ای در انتخابات به جز ایجاد امنیت، ظرفیت برای حضور مردم و افزایش مشارکت آنان نخواهدداشت و به شدت اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت مداخله دیگر را دارد، تکذیب می کنم و همچنین وزیر کشور و همکاران وی نیز افرادی اعتدالی هستند و از نظر اخلاقی، شرعی و تعهدی خواستار قانون اساسی هستند و نه تنها به دنبال مداخله در انتخابات نخواهند بود، بلکه جلوی مداخله افراد در انتخابات را نیز می گیرند.

هفته آینده در مورد سهمیه بندی بنزین توضیح می دهم

ربیعی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت تصمیم جدیدی درمورد سهمیه بندی بنزین اتخاذ کرده است؟ ادامه داد: سناریوهای مختلفی وجود دارد که تأمین منابع از کجا صورت گیرد و ما هنوز به نظر مشترکی نرسیده ایم و نباید قضاوت زودرسی در این قضیه صورت گیرد. در نشست خبری هفته آینده در این باره توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات رئیس جمهور در یزد به ویژه پیرامون موضوع مبارزه با فساد، دو قطبی سازی نبود؟ تصریح کرد: در وهله اول در پاسخ به سوال کسانی که می گویند چرا دولت در این باره ۶ سال سکوت کرده بود، پاسخ مشروح و مکتوب خواهم داد، چرا که مصوبات و نامه های آن موجود است.

به دنبال متهم کردن قوه قضائیه نیستم

وی خاطرنشان کرد: بنده به دنبال متهم کردن قوه قضائیه نیستم و همه ما از هر حرکتی برای مبارزه با فساد حمایت می کنیم بلکه بحث ما این بود که آیا آن چه تا به حال به خصوص در مورد بازتاب دادن برخورد با فساد رخ داده است، دو قطبی سازی بوده یا خیر؟

ربیعی بیان کرد: بنده حداقل می توانم این موضوع را مطرح کنم آیا تبعیض در اطلاع رسانی در مبارزه با فساد و انگاره سازی دولت فاسد صورت نگرفته است؟ آیا طرح این مباحث به نفع جامعه بوده است؟ این اتفاقات رخ می داد و به نظرم دو قطبی سازی پیش از این آغاز شده بود و قطعاً چنین اتفاقاتی در تصمیم مردم برای رأی دادن اثری نخواهد گذاشت و مردم به صورت هیجانی در انتخابات تصمیم گیری نمی کنند.

سخنگوی دولت گفت: در این زمینه دولت و دستگاه های مختلف بیانیه خواهند داد و کمک خواهند کرد همه قوا در کنار هم بتوانند به مردم آرامش روانی دهند و ملت اطمینان پیدا کنند و نباید رفتارها به گونه ای باشد که در جامعه این گونه استنباط شود که عده ای در سایه نشسته اند وکاری نمی کنند.

ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در ۶ سال گذشته شکایت حقوقی و قضایی از دستگاهی کرده است؟ خاطرنشان کرد: بله؛ این شکوائیه ها را منتشر خواهیم کرد و شکی در این زمینه نداشته باشید.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا طرف مقابل اقدامی برای رسیدگی به شکایت های شما داشته است؟ گفت: اگر بود، تاکنون اعلام می شد.

وی تصریح کرد: دولت داوطلبانه اجزای لوایح سه گانه مبارزه با فساد را خودش اجرایی خواهد کرد و آرای اجزای دولت درباره تصمیم گیری ها آشکار خواهد شد و در حال بررسی در این باره هستیم و همچنین به دنبال راه اندازی سامانه ای هستیم تا از مردم در این زمینه گزارش گیری کنیم و به سرعت هم به مردم پاسخ سوالات شان را خواهیم داد.

ربیعی توضیح داد: خواهش بنده این است مباحثی که مطرح می شود، تقابل قوا تلقی نشود بلکه ما به دنبال آن هستیم که اشکالات موجود را برطرف کرده و قوا در کنار یکدیگر بهتر کار کنند.

ربیعی با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که میزان واردات کالا افزایش پیدا کرده اما میزان واردات نسبت به دوره مشابه ۳۰ میلیون دلار بوده است، اظهار داشت: من به شما می‌گویم آیا می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومان را از دارو برداشت؟ آیا می‌شود از اقلام وزارت جهاد کشاورزی، این ارز را برداشت. اگر امسال نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از گروه‌های کالا تخصیص دادیم، برای آن است که بتوانیم تعادل را به وجود بیاوریم.

ربیعی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات است که باید در دوره زمانی خودش، مورد ارزیابی قرار گیرد اما متأسفانه از آن دوره زمانی که می‌گذرد، برخی از آن تصمیم انتقاد می‌کنند. منتقدانی که امروز از ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد می‌کنند، در زمانی که این پایه ارزی انتخاب شد، می‌گفتند که چرا ارز ۳۸۰۰ تومانی نباشد؟

سخنگوی دولت در خصوص تأثیرگذار بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار اظهار داشت: مگر می‌شود شما اقدامی برای تعادل بازار داشته باشید ولی تأثیرگذار نباشد؟ شما باید در دوره تاریخی خودش این موضوع را بررسی کنید و ببینید به چه میزان تأثیرگذار بوده است.

وی درباره شب‌نامه‌ای که در مجلس منتشر شده، صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی پیرامون آنکه پیگیر برکناری رئیس‌جمهور هستند و واکنش دولت به این سخنان گفت: هر چیزی در مجلس مطرح می‌شود، باید به تائید هیئت رئیسه برسد. این سنت شب‌نامه هم چیز جدیدی بوده که در مجلس پخش شده است. من فکر می‌کنم این‌گونه اقدامات به آرامش جامعه کمکی نمی‌کند.

ربیعی ادامه داد: اینکه بگوییم می‌خواهیم رئیس‌جمهور را پایین بیاوریم، استیضاح کنیم و تشابه‌سازی‌هایی که می‌کنند، کار خوبی نیست و متأسفانه حدود اختیارات ما نیز محدود است. البته بدمان نمی‌آید که از ما انتقاد شود اما اگر به نحوی پیش بروند که زیر دل مردم خالی شود و احساس عدم اطمینان به سیستم پیدا ‌کنند، کار خوبی نیست و ما رسیدگی به آن را به مجلس واگذار کردیم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ارزیابی هر تصمیم باید با بررسی زمینه و زمان آن تصمیم باشد. برای بررسی تأثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ببینیم که در آن زمان چه اتفاقی افتاده است. خوشحالیم که امروز کشور از التهاب ارزی خارج شده است.

ربیعی خاطر نشان کرد: ماه‌های پایانی سال ۹۶ و نیمه اول سال ۹۷ ما در حوزه ارزی التهاباتی داشتیم اما امروز مجدداً به یک ثبات نسبی در بازار ارز رسیده‌ایم که در طول چهار سال ۹۲ تا ۹۶ نیز به آن دست یافته بودیم. طبعاً عوامل سیاسی داخلی و خارجی مانند پدیده ترامپیسم، موجب التهاب بازار ارز می‌شود.