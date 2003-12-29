بازسازي شهر و ارگ بم ، ما را مقابل قضاوت جهانيان قرار مي دهد

اردشير اروجي ، مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، با تأكيد بر اين مطلب ، يادآورشد : صبح جمعه گذشته ، زلزله اي به شدت 3/6 ريشتر در شهر بم اتفاق افتاد كه كانون آن در شهر بم و بيشتر در بخش تاريخي شهر بود .

وي افزود: به همين دليل ارگ بم نيز، آسيب جدي ديد و نزديك به 80 درصد آن تخريب شد .

اروجي با اشاره به اينكه ، در حال حاضر تمام دستگاههاي اجرايي و مردم ، در قالب گروه هاي متعدد ، در حال نجات بخشي بازماندگان و خارج كردن فوت شدگان از زير آوارها و تسكين آلام شهروندان هستند ، گفت : بي ترديد اين حالت تا چند روز ديگر، با اتمام اسكان موقت زلزله زدگان ، تغييرخواهد كرد .

مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور ، همچنين يادآورشد : شهروندان" بمي "به تدريج، با تسكين آلام وارده و تحمل سختي از دست دادن عزيزان ، متوجه خواهند شد كه شهرشان را نيز، با تمام خاطراتي كه از كوچه پس كوچه هاي آن دارند ، از دست داده اند و براي زيستن مجدد ، نيازمند تجديد بناي آن هستند.

وي تأكيد كرد : در اين فاصله ، طراحان مشغول خوا هند شد تا شهر آسيب ديده را بازسازي كنند، اما چگونه به بازسازي ارگ بم و شهر بم بيانديشيم ؟

اروجي با تصريح بر اينكه ، بازسازي ارگ بم و شهر بم دو مقوله جداگانه هستند كه هر كدام ، علي رغم مشتركات فراوان ، نيازمند احكام جداگانه اي هستند ، گفت : بازسازي ارگ و شهر بم، با توجه به وزن تاريخي خود و شهرت جهاني كه دارند ، نيازمند كاهش خطاها بوده و با شهرهاي ديگر بسيار متفاوت هستند .

مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور افزود : شك نيست كه در بازسازي اين دو، در مقابل قضاوت جهانيان قرار خواهيم گرفت، پس بايد با دقت فراوان اقدام كنيم .

وي با اشاره به ضرورت توجه به مستند سازي به هنگام بازسازي ارگ فم ، گفت : ابتداي كار بايد تأثير زلزله بر سازه هاي خشتي بررسي شده ولازم است پايگاه پژوهشي ارگ بم نيز، مسائل متعدد را مورد توجه قرار دهد .

اروجي تصريح كرد : مقاوم سازي خشت و سازه هاي خشتي در مقابل زلزله و همچنين حريم شهر قديم بم به مركزيت كهندژ بم (ارگ بم ) بايد مشخص و مورد توجه قرار گيرد و در اين مورد از تمام انديشمندان داخلي و خارجي نيز استفاده شده و با مهارت تمام ، با توجه به مستندات قبلي و با رعايت دقيق ضوابط، اقدام به مرمت و بازسازي كرد.

وي با تأكيد بر ضرورت تسريع در طراحي شهر بم ، گفت : شك نيست كه درنهايت، بازماندگان بايد هر چه سريعتر اسكان دائمي يافته ، خاطرات گذشته را بازيابي نمايند تا مرهمي بر زخم هاي وارده باشد.

اروجي افزود : جامعه مدني گذشته بم، بايد در حالتي بهتر و شايسته تر از گذشته سربرآورد، شهر بم ، نيازمند بازيافت زندگي كالبدي و اجتماعي خود در استمرار گذشته است نه منقطعي از گذشته تاريخي خود.

مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور با تأكيد بر ضرورت توجه ويژه به دقت در طراحي بافت و معماري شهر و ارگ بم ، افزود : آزاد سازي حريم ارگ بم ، رعايت الگوهاي ساخت و ساز متناسب با گذشته تاريخي، رعايت ضوابط ساخت و ساز در يك شهر تاريخي و در حريم منظري يك اثر مهم تاريخي ( بزرگترين مجموعه خشتي جهان) بسيار قابل توجه است .



وي در ادامه گفت و گو با "مهر" افزود : آزاد سازي حريم گسل زلزله و رعايت مقاوم سازي ساخت و سازها در مقابل زلزله در حين بازسازي، از اهميت ويژه اي برخوردار است اما همه اين ها ، بدين لحاظ اهيمت دارند كه به زنده كردن حيات مدني شهر بم مي انجامند .

اروجي تصريح كرد : بايد توجه داشت ، بازسازي شهر بم به مركزيت كهنه دژ بم ( ارگ بم ) و در ارتباط با احياء شارستان ، ربض و باغهاي زيباي آن به صورت يك مجموعه يكپارچه و يك شهر دوران اسلامي مورد توجه قرار گيرد و پيوند ارگ بم، با توسعه هاي بعدي شهر حفظ شده و حتي تقويت گردد و براي تقويت در اين زمينه، بايد به طراحي شهري، از منظر ميراث فرهنگي توجه كرد.

مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور با تأكيد بر اينكه بازسازي ارگ بم و شهر بم ، بيشتر از آنكه كالبدي باشد، فكري و انديشه اي است گفت : هر گونه غفلت در اين رابطه، آبروي رشته هاي مهندسي ، طراحي شهري و مرمت گران بافت و ابنيه تاريخي كشور را، مخدوش خواهد كرد.

اروجي تصريح كرد : تشكيل يك هيأت علمي قوي راهبردي مركب از متخصصان سطح بالاي داخلي و خارجي براي تدوين سياستهاي كلي بازسازي ، ايجاد بانك اطلاعات مستند سازي هاي تاريخي ، فرهنگي بم توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور در اسرع وقت، به منظور فراهم كردن امكان دسترسي به اطلاعات مورد نياز، براي اقدام سنجيده و بهره برداري از مزيت هاي تاريخي وفرهنگي اين منطقه از ضرورت هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .

مشاور برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور افزود : تشكيل يك هيأت اجرايي، مركب از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط در تهران، براي پشتيباني فعاليت هاي اجرايي، استقرار يك هيأت اجرايي، به همراه يك مدير توانمند در محل، به همراه گروه فكري و كارشناسي محلي ، انجام اقدامات به صورتي بايد مشاركت جويانه و با همكاري مردم و تمام ارگانها ، نهادهاي دولتي و خصوصي ، بازسازي ارگ بم و شهر بم، هر چند دو مقوله جداگانه هستند، اما به شدت متأثر از فعاليت هاي يكديگرند، بنابراين بحث هاي نظري و استفاده از فناوري هاي جديد را ، بايد در سطح عالي مورد توجه قرار داده و هيأت علمي راهبردي و هيأت اجرايي بازسازي شهر، هماهنگي هاي لازم را، با هيأت علمي راهبردي بازسازي ارگ بم به عمل آورد ، از ديگر ضرورت هايي است كه بايد از سوي بازسازي كنندگان ارگ و شهر بم مورد توجه قرار گيرد.