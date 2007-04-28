حجت الاسلام سید علی اکبر محتشمی پور در گفتگویی مشروح با خبرگزاری مهر به بیان دیدگاههای خود در حوزه سیاست‌ خارجی و داخلی پرداخت.

عملکرد دولت نهم

این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در نقد عمکرد دولت نهم، گفت: من شخصا مطلق گرا نیستم و معتقدم که انسانها معصوم نیستند و نقاط ضعف و قوت در هر دولتی وجود دارد، ممکن است یک دولت در زمینه هایی ضعیف عمل کند و در زمینه هایی قوی، دولت نهم در مسائل اقتصادی و سیاسی، طرح ها و برنامه هایی داشته، که درعرصه خارجی ما تا حدود زیادی در رابطه با برخی کشورها و جامعه جهانی دچار چالش شدیم ، اما در رابطه با کشورهای اسلامی و ملت های این کشورها، احساس می شود که پیشرفت داشته ایم و محبوبیت بیشتری از گذشته حاصل شده است.

محتشمی پور در عین حال تاکید کرد: روسای جمهور ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همه مورد استقبال ملت های کشورهای اسلامی قرار می گرفتند و محبوبیت آنها ناشی ازمحبوبیت انقلاب و جمهوری اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: فراموش نمی کنم زمانی را که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، در سفر به پاکستان در مقام ریاست جمهوری استقبال بسیار عظیمی از طرف مردم پاکستان از ایشان در شهرهای مختلف شد و توجه مردم فقط به مقام معظم رهبری بود، در حالی که آقای ضیاء الحق هم در کنار رهبری حرکت می کرد، روسای دیگر جمهور ما مثل آقای هاشمی رفسنجانی وآقای خاتمی نیز وقتی که به کشورها سفر می کردند مورد استقبال وسیع مسلمانان قرار می گرفتند و محبوبیت آنها ناشی از محبوبیت نظام جمهوری اسلامی می دانم ، منتهی در اثر برخی از شعارها طرح ها که برخی از روسای جمهور دارند، توجه ملت ها و به خصوص ملت های مسلمان به روسای جمهور ما متفاوت می شود.



این نماینده مجلس ششم افزود: به طور مثال طرح گفت و گوی تمدن های آقای خاتمی که در سازمان ملل هم به تصویب رسید و سال2001 به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها انتخاب شد موجب گردید که در جهان اسلام و حتی پهنه بین المللی، ایران یک بروز و ظهور جدید و تازه ای را پیدا کند و مورد توجه ملت ها قرار بگیرد، آقای احمدی نژاد هم یکی دو موضوع را مطرح کردند که آنها هم به خصوص در رابطه با موضوع فلسطین و سرنوشت جهان اسلام، مورد توجه ملت ها قرار گرفت ، هر چند برخی دولت‌ها شدیدا با او مخالفت کردند اما این مسئله باعث شد فضای جدیدی در این‌ کشورها به وجود آید.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، موضع رئیس جمهور در قبال فلسطین و اسرائیل را موجب "عقب نشینی سران کشورهای عربی و اسلامی در مقابل اهداف صهیونیست ها" دانست و اظهار داشت: وقتی برخی کشورهای عربی و اسلامی روابط خود را با اسرائیل تحکیم می کنند و دست به عادی سازی روابط می زنند، باعث نا امیدی ملت های مسلمان می شود و این ملتها فکر می کنند که همه چیز تمام شده، اما وقتی یک دولتی می آید و در دفاع از فلسطین شعار جدیدی که در واقع همان شعار اصیل انقلاب که حضرت امام(ره) مطرح کرده بودند را در فضای آلوده ای مثل فضای موجود مطرح می کنند طبیعتا امید بیشتری در جوامع اسلامی پیدا می شود.

پرونده هسته ای ایران

محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه "ما در پرونده هسته ای به یک اجماع بین المللی زیر فشار آمریکا مبتلا شده ایم"، گفت: نکته مهم در پرونده هسته ای ایران، حمایتی است که مقام معظم رهبری از پیشرفت هسته ای ما کرد که من این پیشرفت را مدیون ژرف‌‌ نگری، شجاعت و تصمیم گیری شخص مقام معظم رهبری می دانم چرا مسئله هسته ای چیزی نیست که یک فردی غیر از مقام معظم رهبری بتواند نسبت به آن سرنوشت ساز باشد.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز افزود: ما در این دوسال جهشی را در جهت غنی سازی اورانیوم و رسیدن به یک مرحله حساس و استراتژیک برای هسته ای شدن انجام دادیم و در مقابل فشار غیر قابل وصف سیاسی، نظامی و اقتصادی دنیای استکبار، ملت ایران امروز با سربلندی می تواند افتخار کند که به غنی سازی صنعتی رسیده که علیرغم مخالفت ها و برخی خسارت های مادی که ممکن است تا حالا دیده باشیم و از این به بعد هم ببینیم به دستاورد بزرگی برای کشوررسیده ایم.

پیشرفت هسته ای ایران را مدیون ژرف نگری، شجاعت و تصمیم گیری شخص مقام معظم رهبری می‌دانم

با بیان اینکه" معتقدم در کنار این پیشرفت ها و موفقیت هایی که داشته‌ایم، دولتمردان می توانند با کار سیاسی و رایزنی مناسب در عرصه بین المللی جلوی خیلی از خسارتها را بگیرند" ، تصریح کرد: وزارت خارجه باید بیشتر فعال باشد و به دیپلمات های‌ کار کشته ای که از تجربه نزدیک به 30سال کار سیاسی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ‌برخوردارند، نقش و شخصیت بدهیم و آنها را وارد عرصه بکنیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت خارجه در عرصه سیاست خارجی ضعیف عمل کرده است، گفت: به عنوان مثال در حالی که ملوانان انگلیسی به‌ راحتی و بدون گرفتن هیچگونه امتیازی آزاد می شوند، یکی از دیپلمات های بسیار شریف و قوی ما در لندن دستگیر و محاکمه شده و در دادگاه اخیر او را محکوم به استرداد به آمریکا کردند.

مجلس هشتم و اصلاح طلبان

محشتمی پور در ادامه گفتگوی خود با مهر به انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و اظهار داشت: نتیجه این انتخابات بستگی به علمکرد رقبای انتخاباتی دارد، همانگونه که اصلاح طلبان به دلیل عملکرد خودشان در گذشته شکست خورند.

اصلاح طلبان دارای یک هدف مشخص در رابطه با نظام جمهوری اسلامی ایران نبودند و با هم اختلاف نظر داشتند و نمی‌توانستند حول یک محور مشخص فعالیت کنند، آنها بیشتر توجه شان به نخبگان بود تا به آحاد مردم و جامعه وی سپس به آسیب شناسی اصلاح طلبان در گذشته پرداخت و گفت: اصلاح طلبان اینها به اصطلاح متفرق بودند و کسانی بودند که دارای یک هدف مشخص در رابطه با نظام جمهوری اسلامی ایران نبودند و با هم در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اختلاف نظر داشتند و نمی توانستند حول یک محور مشخصی فعالیت داشته باشند، آنها بیشتر توجه شان به نخبگان بود تا به آحاد مردم و جامعه، اینها نقاط ضعف جبهه اصلاحات در گذشته بود که به همین دلائل عرصه به رقیب جریان اصلاح طلب که هر دو در زیرسقف نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند واگذار شد.

این عضو ارشد جبهه اصلاحات ادامه داد: به هر حال این جابجائی قدرت در طول تاریخ وجود داشته، مردم با هیچ جریان، تفکر، گروه و شخصی عقد اخوت نخواندند که تا آخر با آنها بمانند؛ مردم به عملکردها نگاه می کنند اگر عملکرد جریان حاکم در جهت خواست های آنها بود از آن جریان حمایت می کنند ولی اگر دیدند وقتی یک جریانی به قدرت برسد شعارهای خود را فراموش می‌کند طبیعتا به آنها رای نمی دهند و روی این حساب اگر چناچه جبهه اصلاحات بخواهد وارد عرصه انتخابات بشود باید یک تصمیم گیری اساسی نسبت به گذشته خودشان داشته باشد.

اصلاح طلبان اگر بخواهند موفق بشوند باید اشکالات گذشته خود را بازخوانی کنند و برای فعالیت و برنامه ها آینده خود چارچوبی تبیین و همگی این میثاق را امضا کنند وزیر اسبق کشور توضیح داد: ما دارای یک فرهنگ مشخص اسلامی در این کشور هستیم، مردم ما مردم مسلمانی هستند و علاقه به مبانی اسلامی خودشان دارند، علاقه به کشورشان دارند و دوست دارند این کشور مستقل باشند، مردم ما از دشمنان خارجی و بیگانگانی مثل آمریکا، انگلیس و روسیه زخم های کاری و عمیقی در گذشته خوردند و به هیچ وجه حاضر نیستند یک جریانی بیاید و این سوابق را فراموش بکند و باز از سوراخی که گزیده شده اند دوباره گزیده شوند، مردم به امام (ره) و افکار و اندیشه های ایشان کاملا عشق می ورزدند و شیفته امام خمینی(ره) هستند؛ اینها نکات اساسی است که باید لحاظ شود، مردم خودشان می خواهند تصمیم بگیرند و لذا جریاناتی که بیشتر به افکار عمومی و خواسته های مردم توجه داشته باشد، مورد اقبال مردم قرار می گیرد.

این نماینده مجلس ششم تصریح کرد: بر همین اساس، اصلاحات باید چارچوبی را برای خودش ترسیم کند، ما در جبهه اصلاحات حدود 20 گروه و حزب داریم که این گروهها و احزاب ها اساسنامه ها و مرامنامه های متفاوتی هستند، نمی شود که ما درجهبه اصلاحات مبتلا به یک ملوک الطوایفی باشیم که هر کسی در یک جزیره خاص خودش بخواهد عمل بکند، باید وقتی وارد مجلس می شویم ما دارای یک فراکسیون اکثریت یا اقلیتی باشیم که این فراکسیون جزایر مختلف و جدای از هم نباشند و راهی را که در مجلس ششم طی کردیم دوباره نپیمائیم چرا که متاسفانه ما در مجلس ششم به چالشهای وسیعی در درون خودمان مبتلا بودیم.

محتشمی پور در ادامه گفتگوی خود با مهر به بیان خاطره ای "تلخ" از مجلس ششم پرداخت و گفت: من فراموش نمی کنم که در فراکسیون اکثریت در سال 81 یا 82 آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور بیانیه ای را به عنوان دوم خرداد صادر کرد، این بیانیه یک بیانیه کاملا ارزشی بود و تکیه بر روی ارزش های اسلامی و انقلابی و تفکر امام داشت، ما در هیات رئیسه فراکسیون اکثریت مجلس پیشنهاد دادیم که فراکسیون اکثریت در حمایت از دیدگاه آقای خاتمی در همان فضائی که آقای خاتمی با مردم صحبت کرده بیانیه ای صادر کند، متاسفانه در جلسه اکثریت این بیانیه رای نیاورد و اعلام کردند که لحن آقای خاتمی و منطق آقای خاتمی منطق الله کرم است و ما حاضر نیستیم بیانیه ای را با زبان الله کرم صادر کنیم!

اصلاح طلبان مجلس ششم معتقد بودند که لحن و منطق آقای خاتمی، منطق الله کرم است و گفتند که ما حاضر نیستیم بیانیه ای را با زبان الله کرم صادر کنیم! وی تاکید کرد: اصلاح طلبان اگر بخواهند موفق بشوند و آن هم موفقیت نسبی، باید بیایند از اشکالات کارشان در گذشته یک بازخوانی داشته باشند، من معتقدم که اصلاح طلبان باید برای فعالیت و برنامه ها آینده خودشان باید چارچوبی تبیین کنند و با یکدیگر میثاقی را امضا کنند که اگر می خواهند چه در مجلس و چه در دولتهای آینده با یکدیگر ائتلاف و همکاری کنند در این چارچوب باشند. این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان باید تمامی برنامه ها و جهت گیری های خود درسیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی را مشخص و همه آن را امضا کنند، تا وقتی وارد مجلس شدند باز ما دومرتبه مبتلا به جزایر سیاسی متفاوت نشویم و شاهد نباشیم که هرکسی سراغ افکار و اندیشه های خاص حزبی خودش برود، ما باید در این چارچوب با هم همکاری بکنیم و اگر شخصی یا حزب و گروهی از این چارچوب تخلف کرد به مردم معرفی بشود که ما در این چارچوب با یکدیگر همکاری کردیم و آمدیم و اینها راهشان را جدا کردند، پس جزو اصلاح طلبان نیستند، این چیزی است که می تواند تضمینی باشد هم برای سلامت کار در جریان اصلاح طلبی و هم برای استمرار و ادامه کار و اعتماد بیشتر مردم به جریان اصلاحات.