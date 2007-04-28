شورای دوم با اتحاد و همدلی این نهاد را حفظ کرد/ کارآمدترشدن شوراها منوط به افزایش اختیارات است

مهنوش معتمدی آذر عضو شورای دوم شهر تهران که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: حفظ اتحاد و انسجام شورا از امور مهم برای ما در شورای دوم شهر بود.

وی افزود: منافع مردمی، حفظ شهر، ایجاد تسهیلات در ساخت و ساز تهران از جمله رویکردهای مردمی در شورای دوم شهر بود که امیدواریم در شورای سوم شهر نیز حفظ شود.

معتمدی آذر با بیان اینکه اعضای شورای دوم شهر تهران رویکرد اخذ درآمد از مردم را نداشتند، تصریح کرد: گرچه شهر باید با درآمد مردم اداره شود اما ما معتقد بودیم که این درآمد باید از اقشار پردرآمد جامعه تامین شود و امیدواریم این سیاست در شورای سوم شهر ادامه یابد.

وی، کارآمدی شوراها را مستلزم افزایش اختیارات و وظایف این نهاد ارزیابی کرد و گفت: از قوه مقننه انتظار داریم با یک شیب ملایم وظایف و اختیارات شوراها را افزایش دهند تا همراه با رشد تجربی شاهد افزایش اختیارات این نهاد مدنی باشیم و به سمت مدیریت واحد و جامع در شهر پیش برویم.

به گفته وی، مردم انتظاراتی از شوراهای شهر دارند و در صورت وجود اختیارات محدود، دست این شورا برای خدمات رسانی به مردم بسته است.

این عضو شورای دوم شهر تهران، یکی از مهم ترین وظایف شوراها را انتخاب شهرداران کارآمد، صادق و مردمی دانست و اظهار داشت: حفظ منافع مردم در شهر و ایجاد تسهیلات برای آنان و پرهیز از فشارهای بی مورد به مردم از نکات حائز اهمیت در انتخاب شهرداران کارآمد است.