اولمرت در جنگ اسرائیل علیه لبنان عجولانه عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، نتایج این گزارش که قرار است روز دوشنبه ارائه شود و کانال 10 تلویزیون اسرائیل شب گذشته آن را منتشر کرد،می گوید که"عمیر پرتز" وزیر جنگ این رژیم، اطلاعات و تجربه نظامی نداشته و اینکه " دان حالوتس" رئیس مستعفی ستاد مشترک ارتش اسرائیل تصمیمات خود را بر دولت تحمیل کرده است.

اما با وجود ماهیت تند این گزارش، کمیته وینوگراد( کمیته بررسی دلایل شکست اسرائیل درجنگ 33 روزه) در نتیجه ، از هر گونه درخواست برای استعفای اولمرت و پرتز خودداری می کند.

بر پایه این گزارش، اولمرت در تصمیم گیریهای عجولانه خود از ارتش این این رژیم نخواسته تا گزینه های دیگری را در اختیار وی قرار دهند و مواردی که از وی انتظار می رفته درخواست نکرده است. از سوی دیگر اولمرت نتوانسته یک فضای سیاسی برای پایان دادن به این جنگ را به وجود آورد.

در این گزارش آمده است که حالوتس(رئیس مستعفی ستاد مشترک ارتش اسرائیل) هم با موشک های " کاتیوشا"ی حزب الله با جدیت رفتار نکرده است. وی نه تنها تصمیمات خود را بر دولت تحمیل کرده، بلکه در برابر دیدگاههای مخالف ستاد ارتش نیز سکوت اختیار کرده است.

رژیم صهیونیستی تابستان گذشته( اواخر مرداد 85) به بهانه اسارت دو نظامی این رژیم به وسیله مبارزان لبنانی، جنگ تمام عیار و نابرابری را علیه لبنان به راه انداخت که بیش از یک ماه به طول انجامید و در این مدت از انواع سلاحهای ممنوعه از جمله بمبهای خوشه ای و سلاحهای آغشته به مواد رادیواکتیو استفاده کرد، اما با وجود سلاحهای پیشرفته در نهایت با قبول شکست در برابر مبارزان حزب الله، قطعنامه 1701 شورای امنیت را پذیرفت و پس از پایان جنگ کمیته ای ویژه بنام وینوگارد مسئول بررسی دلایل شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه شد.

ایهود اولمرت در کمیته وینوگراد اعلام کرده بود : چهارماه قبل از آغازجنگ 33 روزه یعنی در ابتدای مارس 2006 برنامه ای را آماده کرده بودیم تا در قبال ربوده شدن اتباع اسرائیل توسط کشورهای همسایه پاسخ مناسبی را به آنها بدهیم.

اولمرت آخرین نفر از 70 مسئول سیاسی و نظامی اسرائیل بود که این کمیته از آنها درباره تجاوز اخیر این رژیم به لبنان توضیح خواست.

پس از پایان جنگ 33 روزه و شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان،انتقادها از اولمرت، عمیر پرتز و دان حالوتس افزایش یافت و اغلب مقامهای رژیم صهیونیستی خواستار کنارگیره گیری این افراد از سمت های خود شدند؛ شدت این انتقادها به حدی رسید که دان حالوتس، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، مجبور به استعفا از سمت خود شد.