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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۱۸

گزارش تكاندهنده خبرنگار اعزامي "مهر " از نابساماني در امدادرساني به زلزله زدگان :

بلاتكليفي و سرگرداني مصيبت ديدگان در كوچه پس كوچه هاي بم

با گذشت سه روز از حادثه وقوع زلزله در شهرستان بم ، بازماندگان اين حادثه از عدم ساماندهي در امر امداد رساني و نجات حادثه ديدگان شكوه مي كنند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر، نه تنها مردم بي سرپناه در كوچه ها و خيابانهاي اين شهر بلاتكليف و سرگردانند، حتي نيروهاي امداد رساني سازمانهاي مختلف نيز از جمله نيروي امدادي كشورهاي خارجي و سازمانهاي داخلي نتوانسته اند از هماهنگي لازم در امر امداد رساني و نجات مصدومان برخوردار شوند.

بنا براين گزارش نابساماني از شكل استقرار چادرهاي امدادي و شكايات مردمي قابل رويت است، بسياري از بازماندگان حادثه با نگراني به محل ستاد هماهنگي نيروهاي امدادي مراجعه كرده و خواستار عملكرد مسئولان به حرفهاي خود شدند. 

برخي از اين افراد ادعا مي كنند كه حتي براي نيروهاي امدادي اجساد قربانيان اين حادثه از امكانات لازم برخوردار نبوده و يا مجبور به پرداخت مبالغي به خودروهاي سنگين شخصي جهت بيرون آوردن اجساد هستند .

 گزارش خبرنگار ما حاكي است همچنان صداي آمبولانسها از گوشه و كنار شهر به گوش مي رسد و برخي از اجساد و مصدومان حادثه پس از گذشت سه روز درسطح شهر و يا زير آوار باقي مانده  است.

همچنين برخي از بازماندگان نسبت به تقسيم ناهماهنگ و سازماندهي نشده امكانات و وسايل امدادي در شهر مصيبت زده بم ابراز نارضايتي كرده و خواستار توجه بيشتر مسئولان به نيازهاي معيشتي خود هستند.

کد مطلب 47714

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