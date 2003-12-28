بلاتكليفي و سرگرداني مصيبت ديدگان در كوچه پس كوچه هاي بم

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر، نه تنها مردم بي سرپناه در كوچه ها و خيابانهاي اين شهر بلاتكليف و سرگردانند، حتي نيروهاي امداد رساني سازمانهاي مختلف نيز از جمله نيروي امدادي كشورهاي خارجي و سازمانهاي داخلي نتوانسته اند از هماهنگي لازم در امر امداد رساني و نجات مصدومان برخوردار شوند.

بنا براين گزارش نابساماني از شكل استقرار چادرهاي امدادي و شكايات مردمي قابل رويت است، بسياري از بازماندگان حادثه با نگراني به محل ستاد هماهنگي نيروهاي امدادي مراجعه كرده و خواستار عملكرد مسئولان به حرفهاي خود شدند.

برخي از اين افراد ادعا مي كنند كه حتي براي نيروهاي امدادي اجساد قربانيان اين حادثه از امكانات لازم برخوردار نبوده و يا مجبور به پرداخت مبالغي به خودروهاي سنگين شخصي جهت بيرون آوردن اجساد هستند .

گزارش خبرنگار ما حاكي است همچنان صداي آمبولانسها از گوشه و كنار شهر به گوش مي رسد و برخي از اجساد و مصدومان حادثه پس از گذشت سه روز درسطح شهر و يا زير آوار باقي مانده است.

همچنين برخي از بازماندگان نسبت به تقسيم ناهماهنگ و سازماندهي نشده امكانات و وسايل امدادي در شهر مصيبت زده بم ابراز نارضايتي كرده و خواستار توجه بيشتر مسئولان به نيازهاي معيشتي خود هستند.