بزرگترین کار پیامبر اکرم(ص) صدور اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز سی و یکمین همایش بزرگ وحدت در کرمانشاه با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی در جامعه اظهار داشت: تمام اسلام بصیرت است.

وی با اشاره به ثمرات و برکات وحدت در جامعه تاکید کرد: همه ی ما مسلمانان باید برای اعتلای کلمه حق و با تاسی بر پیامبر اکرم(ص) که سختی های زیادی را تحمل کردند، بکوشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان داشت: ما امروز مسئول جوانان در سراسر دنیا هستیم و باید وسیع فکر کنیم و مانند پیامبر رحمت(ص) با سعه صدر برخورد کنیم.

آیت الله علما تصریح کرد: امروز شورای فتوای اهل سنت را که در مرکز استان متمرکز بود در شهرستان ها نیز گسترش دادیم.

وی با اشاره به اینکه اهل سنت تفاسیر سنگین و عمیقی از قرآن کریم دارند که باید از آنها بهره ببریم، ادامه داد: امروز دنیا با ما کار دارد و نمی توانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم و باید بیداریمان را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: خداوند پیامبر را مدح فرمودند و پیامبر هم در مورد ارزش انسان ها می فرمایند ارزش انسان ها بسیار بالاست.

آیت الله علما با اشاره به اینکه اگر پی به ارزش و موقعیت خودمان ببریم خیلی کارها می توانیم انجام دهیم، عنوان کرد: این جوانان امانت و سرمایه کشور هستند سرمایه کشور نفت و گاز نیستند بلکه همین جوانها هستند.

وی گفت: در گذشته دشمن به دنبال ثروت و پول بود ولی امروز به دنبال این استان که فکر ما را بدزدند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: ما روحانیون و طلبه های شیعه و سنی مسئول هستیم و باید انقلاب مان را صادر کنیم و بزرگترین کاری که پیامبر اکرم(ص) انجام دادند صدور رسالت و اسلام بود که امروز همه جای عالم را فرا گرفته است.

آیت الله علما افزود: امروز ۱.۷ میلیارد مسلمان در دنیا داریم که ثروت فکری، علمی و معنوی و عرفانی که داریم، در عالم وجود ندارد ما پشتوانه داریم و ذات اسلام جاذبه دارد.