افزایش آمار اهدای کتاب در آذربایجان شرقی/ افتتاح دو کتابخانه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: کتاب به عنوان اندیشه مکتوب بشری مطرح بوده و تا زمانی که اندیشه بشری وجود دارد، کتاب هم اعتبار و ارزش خواهد داشت.

وی از فعالیت ۱۱۵ کتابخانه نهادی و ۳۲ کتابخانه مشارکتی در استان خبر داد و گفت: پراکندگی جغرافیایی کتابخانه ها در استان قابل توجه بوده و در برخی شهرستان ها تعداد این مراکز مناسب است اما برخی شهرستان ها نیاز به تاسیس کتابخانه جدید دارند.

کتابخانه های تبریز کفاف مردم فرهنگ دوست شهر را نمی دهد

خدایی ادامه داد: در شهر تبریز ۲۱ کتابخانه عمومی وجود دارد که در کنار این ها، شهرداری نیز این تعداد کتابخانه دارد اما اگر استانداردهای جهانی را مدنظر قرار دهیم به میزان همین تعداد نیز برای شهر تبریز کتابخانه نیاز است و این تعداد کفاف مردم فرهنگ دوست شهر را نمی دهد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در خصوص نیاز برخی شهرستان ها به ایجاد کتابخانه جدید گفت: در شبستر ۱۴ کتابخانه وجود دارد که با توجه به جمعیت این شهرستان می تواند کافی باشد اما به طور مثال در مراغه چهار مورد کتابخانه داریم که نیاز است در برنامه ریزی های آتی به این شهرستان توجه شود، برخی دیگر از شهرستان ها نیز نیاز به توجه بیشتری دارند.

وی ادامه داد: از نظر وضعیت حوزه کتاب و کتابخوانی، این استان جزو استان های ممتاز کشور ارزیابی می شود و در کنار تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و اصفهان بدون اینکه رتبه بندی مدنظر باشد، جزو استان های تراز اول است.

امانت یک میلیون و ۳۰۵ هزار کتاب در یک سال

خدایی تعداد کتب موجود در کتابخانه های استان را دو میلیون و ۸۰۰ هزار کتاب دانست و گفت: همچنین تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان ۱۱۹ هزار و ۷۵۰ نفر است که در خصوص امانت کتاب نیز از آبان سال گذشته تا ابتدای ابان امسال، یک میلیون و ۳۰۵ هزار جلد کتاب به امانت داده شده است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم برای هر آذربایجانی یک کتاب وجود داشته باشد، گفت: در تلاش هستیم تعداد کتاب ها را به چهار میلیون نسخه برسانیم که در این راستا اهداکنندگان کتاب نقش بالایی ایفا خواهند کرد.

افزایش اهدای کتاب به کتابخانه های استان

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، سخنرانی های ارائه شده توسط نماینده ولی فقیه در استان در خصوص اهدای کتاب و توجه به حوزه کتابخوانی را موثر دانسته و گفت: امسال شاهد افزایش اهدای کتاب به کتابخانه های استان بوده ایم که امیدواریم با این روند وقف، تعداد کتاب های استان تا پایان سال به سه میلیون کتاب برسد.

خدایی خیران استان را پیشقدم و پیشرو در ساخت کتابخانه دانسته و گفت: در سطح استان در سه سال اخیر خیران کتابخانه ساز را جذب و دعوت به همکاری کرده ایم که چندین پروژه در این راستا در دست اقدام است.

ساختمان شماره دو کتابخانه مرکزی افتتاح می شود

مدیر کل کتابخانه های استان از افتتاح دو مورد کتابخانه خیرساز در استان در طول هفته کتاب خبر داد و گفت: یکی از این کتابخانه ها، کتابخانه خانواده قره چمنی است که به عنوان ساختمان شماره دو کتابخانه مرکزی تبریز مطرح بوده و با زیربنای سه هزار مترمربع و در دو طبقه و با ظرفیت ۷۰۰ نفری افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین کتابخانه افتتاحی نیز در شهرستان آذرشهر منطقه شیرامین و توسط بنیاد مسکن در این هفته افتتاح می شود، همچنین پروژه های مختلفی نیز توسط خیران و در شهرستان های مختلف در حال احداث است.

مذاکره با خیران برای ساخت سه کتابخانه جدید در تبریز

خدایی افزود: علاوه بر پروژه های متعدد در دست ساخت در شهرستان ها، در تبریز ساخت سه کتابخانه در مناطق باغ معروف، ملازینال و رضوان شهر در دست اقدام بوده و در این خصوص با خیران مذاکراتی داشته ایم.

وی با دعوت از خیران برای مشارکت در ساخت کتابخانه در مناطق مختلف استان گفت: اگر این ظرفیت به خوبی به کار گرفته شود، نوید بخش روزهای خوبی خواهد بود که البته کتابخانه احداثی نیز به انتخاب خود خیران، نامگذاری می شود.

ظرفیت ویژه تبریز در تولید کتب مخصوص نابینایان

مدیر کل کتابخانه های استان با اشاره ای به فعالیت بخش مخصوص نابینایان در دو کتابخانه مرکزی تبریز و مراغه گفت: تبریز قادر به تولید کتاب های مخصوص نابینایان است و برخی کتب ویژه در این جا تولید و به دیگر استان ها نیز ارسال می شود.

وی همچنین از ثبت نام رایگان در کتابخانه های عمومی استان و بخشودگی جریمه های مربوط به دیرکرد در صورت تحویل کتب در طول هفته کتاب خبر داد.