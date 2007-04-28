روی تعویض های اشتباه من بازی را مساوی کردیم / دیگر دوست ندارم استقلال تهران قهرمان شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ما به دنبال پیروزی بودیم اما بازی مساوی شد. این نتیجه به مذاق ما بسیار تلخ بود و باید بگویم تلخ ترین نتیجه تساوی ما در فصل جاری رقم خورد. باید بگویم تیم ما تنها روی تعویض های اشتباه من پیروزی را با تساوی عوض کرد. اگر دقت بیشتری در انجام تعویض ها داشتم نتیجه ای بهتر از این رقم می خورد.

وی با اشاره به بازی زیبای دو تیم گفت: بازی زیبا بود و با اینکه بارندگی از کیفیت کار دو تیم کاسته بود اما زیبایی های بازی به چشم آمد. پیش از اینکه بارندگی آغاز شود هر دو تیم بازی جذابی را به نمایش گذاشتند.

کریمی خاطرنشان ساخت: زمانیکه یک بازیکن استقلال اخراج شد به خوبی می دانستم این تیم با اصل عمق دادن و استفاده از جناحین برای سانتر کردن به دنبال گل تساوی خواهد بود به همین خاطر راه های نفوذ آنها را بستیم و روی یک اتفاق گل تساوی را دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز تاکید کرد: همانطور که گفته بودم برنامه های تهاجمی استقلال را خنثی کردیم و در نیمه نخست اجازه پرتاپ یک اوت دستی را به این تیم ندادیم. اگر توپی که کاظمی زد در میانه راه تغییر مسیر نمی داد استقلال کاری نمی توانست بکند و با شکست از زمین خارج می شد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم داوری خاطر نشان ساخت: تشکر ویژه از کمیته داوران دارم که تیم فوق العاده ای را برای داوری این بازی برگزیده بود. مرادی و کمک هایش قضاوت خوبی را به اجرا گذاشتند. از دید من مرادی بهترین بازیکن زمین بود و توانست در زمین لغزنده و زیر بارش باران قضاوت بدون اشکالی را به نمایش بگذارد حتی اگر پنالتی که برای تیم ما نگرفت را نیز کارشناسان پنالتی بدانند من ذره ای از اعتقاد من به داوری کم نقص مرادی کاسته نمی شود.

کریمی اظهار داشت: استقلال پس از دریافت گل تغییر رویه داد و با مهاجمان این تیم قصد داشتند با دور زدن مدافعان ما و استفاده از کناره های زمین به گل تساوی برسند خوشبختانه این حربه حریف نیز با بازی کم اشتباه مدافعان ما بی نتیجه ماند.

وی با تاکید بر این نکته که قهرمان لیگ برتر در هفته آخر مشخص می شود خاطر نشان ساخت: گرچه لیگ ما از نظر کیفیت فنی در فصل جاری افت کرده اما جذابیت رقابت بین تمامی تیم ها پابرجاست و همین مسئله لیگ را جذاب کرده است.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به عنوان قهرمانی استراتژی خاصی داریم که نمی توانم در شرایط فعلی آن را فاش کنم.

کریمی اذعان داشت: پیش از برگزاری بازی برابر استقلال اعتقاد داشتم حتی اگر استقلال تهران نیز قهرمان لیگ شود برای ما خوشحال کننده بود زیرا هر دو تیم عضو یک خانواده هستند اما امروز با برخورد هواداران استقلال تهران نظرم تغییر کرده و دیگر دوست ندارم استقلال قهرمان شود متاسفانه تماشاگران این تیم امروز به ما بسیار کم لطفی کردند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که تاکید به جلوگیری از تبانی در هفته های پایانی لیگ برتر داشت گفت: اگر مردم می گویند ما و تیم فولاد خوزستان در هفته پایانی لیگ تبانی می کنند بیجا می کنند! ما اهل تبانی نیستیم. میدان ورزش جای این اعمال نیست. نباید فوتبال را با چنین حرفها و شایعاتی خراب کنیم.