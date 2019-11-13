سپاه پیگیر ۸ فرمان ابلاغی مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار پایوران سپاه کربلا با نماینده ولی فقیه استان مازندران ضمن تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفرصادق(ع)،با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج، با یادآوری دیدار فرماندهان سپاه با فرماندهی معظم کل قوا گفت:سپاه انقلاب اسلامی در چهل سال دوم انقلاب پیگیر هشت فرمان ابلاغ شده معظم له به سپاه است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اعلام هشت فرمان مقام معظم رهبری به سپاه افزود: آماده به کار بودن در مواجهه با حوادث بزرگ، داشتن نگاه فرامرزی بسیج ، ارزیابی واقعی در برابر دشمن، هم افزایی و همکاری با همه اجزای تشکیل دهنده نظام اسلامی،مردمی بودن، مردم دوستی و مردم پذیری، اجتناب از فخر فروشی و اشرافی گری که خلاف رفتار مردمی است ،سرلوحه قرار دادن کار جهادی در همه امور،نباید گذاشت سپاه پیر و محافظه کار شود و نیز توکل و توسل و دعا و انس با قرآن و اهل بیت(ع) و اجتناب خود و خانواده از گناه، از دستورات رهبر معظم انقلاب به سپاه است.

سردار بابایی در ادامه با بیان اینکه مسیری که در چله دوم انقلاب امام خامنه ای برای سپاه ترسیم کردند، با انتصاب نماینده ولی فقیه در استان هم رقم خورده است، خاطر نشان کرد: قطعا سپاه به عنوان بازوان ولی فقیه در خدمت نماینده ولی فقیه جدید است و آنچه که بایسته و شایسته است را به عنوان سرباز ولایت و رهبری برای نماینده ولی فقیه انجام می دهد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به حکم انتصاب نماینده ولی فقیه در استان که به موضوع جوان ، جبهه جوانان و حمایت جریان انقلابی گری ، تصریح کرد:‌دراین حکم حمایت از جریان انقلابی برجسته شده است و با توجه به اینکه وظیفه سپاه انقلابی و انقلابی گری است، لذا با شناختی که از نماینده ولی فقیه داریم، در همه مسائل از شفافیت خوبی برخوردار بوده و در مسیر انقلاب و در خط مقتدا امام خامنه ای است.