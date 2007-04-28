دکتر رشید اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : ساخت این پروژه ملی با حمایت همه جانبه استان خراسان رضوی و شهرستان نیشابور با همکاری علمی و تخصصی ‌اعضای انجمن نجوم ایران انجام خواهد شد .

وی افزود : افلاک نمای نیشابور بزرگترین افلاک نمای خاورمیانه است که هم اکنون بخشی از امکانات فنی آن نصب شده و پروژکتورهای آن نیز طبق قرارداد منعقد شده ، تامین خواهد شد و امید است که در مدت یک سال آینده به اتمام رسیده و راه اندازی شود .

فرماندار نیشابور در ادامه با اشاره به گستره علم نجوم در کشور گفت : توسعه و رشد این علم باید به صورت تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تدریس شود و سازمان‌ها و مراجع ذیربط باید در توسعه این علم در کشور جدیت داشته باشند و شهرستان نیشابور با توجه موقعیت و فضای علمی حاکم بر آن می تواند آغاز گر این مسیر باشد .

وی با اشاره به فعالیت های پیش بینی شده در این مکان اظهار داشت : با برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی با انجمن نجوم ایران سعی داریم تا با تامین امکانات لازم به فعالیت‌هایی همچون رصد نجوم و ایجاد فضایی برای گسترش پروژه‌های علمی اعضای این انجمن و پژوهشگران و دانشجویان بپردازیم .

اعرابی یادآور شد: تصمیم داریم با توجه به نامگذاری سال 2009 به عنوان سال جهانی نجوم با همکاری انجمن نجوم ایران برنامه های ویژه ای در این محیط برگزار و افلاک نمای نیشابور را به فضای بین المللی تبدیل نماییم .