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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

بیگدلی در گفتگو با مهر:

بارقه‌هایی از امید برای تفاهمی جامع الاطراف در کلام لاریجانی و سولانا مشاهده شد

بارقه‌هایی از امید برای تفاهمی جامع الاطراف در کلام لاریجانی و سولانا مشاهده شد

یک کارشناس روابط بین الملل گفت: نرمشی که در کلام لاریجانی و سولانا مشاهده می‌شود نشان می‌دهد ایران و اروپا به سمت رسیدن به تفاهم در حال حرکت هستند.

علی بیگدلی کارشناس روابط بین الملل در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به فضای کلی حاکم بر مذاکرات اخیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: بر خلاف گذشته در این مذاکرات بارقه های امیدی برای رسیدن به تفاهم جامع الاطراف مشاهده شد.

وی افزود: اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات در هفته آینده و رضایت و خشنودی دو طرف از انجام مذاکرات صورت گرفته نشان می‌دهد مقامات دو طرف برای رسیدن به تفاهم اهتمام دارند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: نرمشی که در کلام مقامات دو طرف مشاهده می شود نشانگر این موضوع است که ایران و اروپا به سمت رسیدن به تفاهم در حال حرکت هستند.

وی با اشاره به جشن هسته ای و اعلام این موضوع از سوی رئیس جمهور که ایران به جمع کشور های دارای فناوری هسته ای پیوسته است، گفت: این حرکت غرب را در یک عمل انجام شده قرار داده است و اکنون سعی می کنند به ایران بقبولانند که حرکت خود را در همین حد نگه دارد.

بیگدلی تصریح کرد: ما در حال حاضر در وضعیت مناسبی در منطقه قرار داریم، زیرا نفوذ ایران در کشورهایی چون عراق و افغانستان بسیار زیاد است و ما باید سعی کنیم با امتیاز گیری از این نفوذ در جهت حفظ منافع ملی خود حرکت کنیم.

وی ادامه داد: البته این نفوذ دائمی نیست و قبل از اینکه دیگران سعی کنند ما را به انزوا بکشند باید از این گونه فرصتها استفاده کرد. 

کد مطلب 477148

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