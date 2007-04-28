علی بیگدلی کارشناس روابط بین الملل در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به فضای کلی حاکم بر مذاکرات اخیر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: بر خلاف گذشته در این مذاکرات بارقه های امیدی برای رسیدن به تفاهم جامع الاطراف مشاهده شد.

وی افزود: اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات در هفته آینده و رضایت و خشنودی دو طرف از انجام مذاکرات صورت گرفته نشان می‌دهد مقامات دو طرف برای رسیدن به تفاهم اهتمام دارند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: نرمشی که در کلام مقامات دو طرف مشاهده می شود نشانگر این موضوع است که ایران و اروپا به سمت رسیدن به تفاهم در حال حرکت هستند.

وی با اشاره به جشن هسته ای و اعلام این موضوع از سوی رئیس جمهور که ایران به جمع کشور های دارای فناوری هسته ای پیوسته است، گفت: این حرکت غرب را در یک عمل انجام شده قرار داده است و اکنون سعی می کنند به ایران بقبولانند که حرکت خود را در همین حد نگه دارد.

بیگدلی تصریح کرد: ما در حال حاضر در وضعیت مناسبی در منطقه قرار داریم، زیرا نفوذ ایران در کشورهایی چون عراق و افغانستان بسیار زیاد است و ما باید سعی کنیم با امتیاز گیری از این نفوذ در جهت حفظ منافع ملی خود حرکت کنیم.

وی ادامه داد: البته این نفوذ دائمی نیست و قبل از اینکه دیگران سعی کنند ما را به انزوا بکشند باید از این گونه فرصتها استفاده کرد.